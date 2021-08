Surse din piață susțin însă că funcțiile din meniu ascunse nu sunt activate pentru ca modelele Dacia să nu poată face astfel concurență celor produse de Renault.

Libertatea vă prezintă în articolul de față care sunt aceste funcții și cum pot fi ele activate.

Care sunt funcțiile ascunse de pe modelele Dacia?

Asemenea tuturor mașinilor moderne, și Dacia oferă posesorilor modelelor sale posibilitatea să activeze unele funcții, mai puțin uzuale, care se regăsesc în meniul ascuns al computerului de bord.

Iată care sunt aceste funcţii ce pot fi activate/dezactivate:

HSA (Hill Start Assist) – asistență la plecarea în rampă;

Sunet centură de siguranță;

Semnalizare cu impuls (la apăsarea scurtă a manetei semnalizează de trei ori);

Iluminare permanentă a bordului „backlight” (fără ca luminile de poziție sau faza scurtă să fie aprinse);

Computer de bord (pentru modelele Ambiance; este necesar display mare);

Funcție Start/Stop;

Funcție ștergere „comfort” (pentru modelele prevăzute cu ștergător pe lunetă, acesta nu mai pornește automat la cuplarea marșarierului);

Încuiere automată a ușilor la punerea în mișcare a mașinii;

Senzori presiune roți TPMS direct (pentru modelele prevăzute cu valve cu senzor);

Cruise Control și Speed Limiter (pentru modelele prevăzute cu volan cu comenzi și senzori pedale);

Cameră marșarier (pentru modelele echipate cu sistem multimedia MediaNav – camera video trebuie conectată cu MediaNav);

Reprezentare grafică a temperaturii motorului (t | | | pentru modelele produse după octombrie 2017);

Lumini „Follow Me Home”;

Funcție „cornering” a farurilor;

Afișare ceas pe ecran bord (pentru modelele echipate cu sistem multimedia MediaNav);

Afișare temperatură exterioară pe ecran bord (pentru modelele echipate cu sistem multimedia MediaNav).

Cum pot fi activate funcțiile ascunse de pe modelele Dacia?

Funcţiile din meniul ascuns cu care sunt prevăzute noile modele Dacia pot fi activate în ateliere auto sau în particular.

Atenție! Nu este recomandat să fie dezactivate anumite funcții, precum sunetul de alertă atunci când una dintre portiere nu este închisă sau pentru situațiile când nu este cuplată una dintre centurile de siguranţă.

Pentru posesorii de modele Dacia vom prezenta în continuare cele două metode prin care pot fi activate/dezactivate unele funcții din meniul ascuns al computerului de bord.

Metoda 1 (pentru modelele Dacia echipate cu sistemul audio standard)

Această metodă este extrem de simplă și poate fi aplicată pe modelele Logan 2, Dokker, Lodgy și Duster.

Sistem audio standard pe Dacia MCV

Pentru a accesa meniul ascuns nu ai altceva de făcut decât să ții apăsat timp de cinci secunde butonul Menu al sistemului audio. Se va deschide meniul ascuns, care are trei secțiuni: Diagnostics, Radio Monitor și Param ID. De aici, prin rotirea butonului rotativ central și apoi apăsarea acestuia poți selecta funcțiile pe care dorești să le activezi/dezactivezi (ex.: Monitor, Faults sau Self Check).

Spre exemplu, în meniul Diagnostics, la secțiunea Monitor, poți monitoriza parametri cum ar fi tensiunea acumulatorului auto, viteza de deplasare în format digital, iluminarea bordului etc. În meniul Faults poți verifica dacă există erori în computerul de bord, în timp ce la meniul Self Check poți să verifici funcționalitatea antenelor, a boxelor sau a microfonului și așa mai departe.

După ce ai activat/dezactivat funcțiile dorite, ieși din meniu apăsând butonul Back (cel cu săgeată).

Metoda 2 (pentru modelele Dacia echipate cu sistemul multimedia)

În cazul în care modelul tău Dacia este dotat cu sistemul multimedia MediaNav, metoda de activare/dezactivare a unor funcții este puțin mai complicată. Pentru asta o să ai nevoie de un stick de memorie USB gol.

Sistem multimedia pe Duster

Așadar, mai întâi trebuie să pornești MediaNav. După încărcarea completă a interfeței sistemului multimedia, va trebui să-l oprești de la butonul On/Off situat în colțul din stânga sus.

Pe ecran va apărea ceasul, iar acum va trebui să apeși succesiv și rapid tastele de volum „+” și „–”, în această ordine. Apoi, vei introduce stick-ul de memorie în portul USB al sistemului multimedia.

În aproximativ trei secunde se va deschide meniul ascuns, care conține numeroase funcții ce pot fi selectate prin intermediul interfeței tactile a ecranului.

Atenție! Metoda funcționează doar în cazul modelelor Dacia echipate cu sistemul multimedia MediaNav 4.0.3 sau versiunile anterioare.

Pe internet au apărut numeroase anunțuri prin care persoane particulare își oferă serviciile pentru a activa aceste funcții pentru cei care dețin unul dintre modelele Dacia (Logan, Logan MCV, Sandero, Duster, Dokker și Lodgy) și doresc să le activeze.

Bineînțeles, ca orice serviciu, și cel de activare a funcțiilor din meniul ascuns se face contra cost. Prețurile diferă în funcție de câte funcții urmează să fie activate. Acestea pornesc de la 50 de lei și pot ajunge până la 350 de lei.

Atenție! Modificările care se fac în ateliere obscure pot determina apariția unor erori în computerul de bord al mașinii.

Pentru pasionații de autovehicule, iată cum schimbi bateria auto la masina ta!

