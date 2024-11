Dacia Duster, pe lista scurtă pentru premiul „Mașina anului 2025”

A treia generație a SUV-ului românesc concurează pentru marele trofeu. Câștigătorul va fi anunțat pe 10 ianuarie, în cadrul Salonului Auto de la Bruxelles.

În luna noiembrie, juriul competiției europene Car Of The Year (COTY) a selectat cele șapte finaliste care vor concura pentru marele trofeu.

Dacia Duster a fost aleasă din cele 42 de modele care au alcătuit lista de candidați pentru Mașina Anului 2025 în Europa.

Nominalizat a fost și crossover-ul Ford Tourneo Courier, asamblat tot în România, dar care nu a intrat pe lista scurtă.

Testate în Danemarca

Regulamentul competiției impune ca mașinile candidate să fie noi și disponibile pe cel puțin cinci piețe europene până la sfârșitul anului 2024. Procesul are două etape: prima reduce candidații la șapte modele, iar a doua desemnează câștigătorul trofeului Car of the Year.

În septembrie, juriul a testat candidații la Tannistest, Danemarca. Pe 15 noiembrie, au fost selectate șapte finaliste: Alfa Romeo Junior, Citroën C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster, Kia EV3 și Renault 5/Alpine A290.

Jurații vor testa modelele finaliste timp de opt săptămâni. Ulterior, cele șapte mașini vor fi evaluate împreună la centrul Mettet din Belgia, unde se va alege câștigătorul Car of the Year 2025.

Fiecare membru al juriului poate acorda 25 de puncte, cu un maxim de 10 puncte pentru o mașină. Juriul trebuie să voteze cel puțin cinci dintre cele șapte finaliste.

În acest context, Ford Tourneo Courier și alte modele (Audi Q6 e-tron, BMW X2/iX2 etc.) fiind eliminate din competiție, România rămâne în finală cu Dacia Duster. De asemenea, Florin Micu CEO al AutoExpert, Auto Motor și Sport, a devenit al 60-lea membru al juriului Car of the Year în 2024.

Cine se luptă pentru titlul de „Mașina Anului 2025”

Cele șapte finaliste pentru Mașina Anului 2025 sunt:

Alfa Romeo Junior

Citroën C3/ë-C3

Cupra Terramar

Dacia Duster

Hyundai Inster

Kia EV3

Renault 5 /Alpine A290

Anul trecut, Renault Scenic a câștigat Car of the Year, obținând 329 de puncte. Pe locul doi s-a clasat BMW Seria 5, cu 308 puncte, urmat de Peugeot 3008 cu 197 de puncte. Kia EV9 a fost pe patru (190 de puncte), Volvo EX30 – pe cinci (168 de puncte), BYD Seal pe șase (131 de puncte) și Toyota C-HR pe șapte (127 de puncte).

