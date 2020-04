De Răzvan Luțac,

Gabriel Marin Oprea, acuzat de fata legendei dinamoviste Lică Nunweiller, Mihaela, că o șicanează cu Poliția, a răspuns pe Facebook în urma articolului Libertatea de vineri.

În postrarea lui, fiul fostului ministru de Interne susține că el a chemat Poliția nu pentru a-și șicana vecina, ci pentru că ea parcase cele două mașini astfel încât era blocată o rampă de acces în bloc și, mai mult, blocase mașina sa, parcată lângă.

În live-ul făcut cu o zi înainte, Mihaela Nunweiller a arătat că rampa era mobilă, iar mașina era parcată în același loc de 3 săptămâni.

Mai mult, Oprea susține că Mihaela Nunweiller i-a lovit mașina, intenționat, în luna octombrie a anului trecut. El a postat alături de mesajul său și câteva filmulețe cu înregistrările de pe camerele de luat vederi de la incidentul de atunci.

Vecina sa susține contrariul și replică: “În acele filmări, el a parcat pe jumătate din locul meu de parcare. Se vede, locul său e chiar în fața intrării în casă, iar el mi-l ocupase pe al meu. Pur și simplu am încercat să parchez în puținul spațiu rămas. Aș vrea să văd și eu acea plângere. E deja aprilie și nu am primit nimic”, spune Mihaela Nunweiller.

Recomandări Serviciul secret al Ministerului de Interne, fostul „Doi ș’un sfert”, a fost aruncat în lupta cu noul coronavirus

Mihaela Nunweiller a trimis o fotografie în care arată că nu i-a atins deloc mașina lui Gabi Oprea jr

Răspunsul pe Facebook al lui Gabi Oprea junior, intitulat „Drept la replică”

“In legatura cu materialele de presa aparute zilele acestea in unele publicatii, fac urmatoarele precizari:

Realitatea, in ceea ce priveste subiectul prezentat este cu totul alta. In primul rand, eu imi parchez intotdeauna masina pe locul meu de parcare, situat la intrarea in apartamentul in care locuiesc.

Doamna Nunweiller, care are locul de parcare de langa al meu, si-a parcat cele doua masini astfel incat a blocat atat masina mea, aflata pe locul meu de parcare, dar si trotuarul si rampa de acces.

Precizez ca doamna Nunweiller are un loc de parcare si doua masini, pe care doreste sa le parcheze in fata intrarii in cladire, blocand, astfel accesul, asa cum am aratat mai sus.

Ceea ce am facut, a fost sa sun la 112 si sa comunic acest fapt.

Recomandări Asistentă română, voluntară într-un spital COVID-19 din Italia: “E un furnicar în care lucrează toți pentru unul. Pacientul este în mijlocul atenției”

Subliniez, totdata, ca in luna octombrie a anului trecut, doamna Nunweiller mi-a lovit, intentionat, masina parcata, actiunea sa fiind inregistrata de camerele de luat vederi. Atasez filmarea, pentru conformitate.

Dupa acea situatie, am facut o plangere la sectia 1 de Politie, urmarea fiind ca s-a deschis un dosar pe acest caz.

De altfel, doamna in cauza este o persoana conflictuala si nu are, in general, relatii relatii cordiale cu vecinii si cu administratia blocului, fapt care poate fi verificat cu usurinta, contactand presedintele blocului. O mostra a comportamentului sau se afla si intr-una din filmarile atasate.

Ceea ce a facut in urma cu doua zile este inca o dovada de rea-credinta a acestei persoane care incerca, prin reactia sa, sa ma provoace si sa ma sicaneze, asa cum a mai facut-o si in trecut.

Asadar, pentru corecta informare a publicului cititor, rog institutiile media care au publicat informatii despre aceasta situatie, sa publice si replica mea. Va multumesc !

Cu respect

Gabriel Oprea Jr”

GSP.RO Dinu aruncă în aer cea mai mare performanță europeană a lui Dinamo: „Problema cu Liverpool a fost că n-am mai putut să umblăm la arbitri! N-a mai fost loc pentru căței”

HOROSCOP Horoscop 25 aprilie 2020. Peștii nu își pot organiza viitorul așa cum vor