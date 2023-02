Victoria, fata cea mare a Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, a făcut febră încontinuu de câteva zile, iar părinții ei s-au îngrijorat. Prezentatoarea și artistul au mers la spital cu copilul pentru a primi îngrijiri medicale și a i se face mai multe investigații.

În urma analizelor mai amănunțite, medicii au descoperit că Victoria are o faringo-amigdalită. „Am ajuns la spital cu Victoria. De sâmbătă, tot avea febră, am vrut să văd ce avea. I-am făcut și testul pentru stafilococ, nu are așa ceva, ci o faringo-amigdalită. Cea mică merge la grădiniță, Iris e ok. Săptămâna aceasta a coincis cu emisiunea nouă a Gabrielei și m-au terminat. Și cu copilul, și cu treburile mele”, a spus Tavi Clonda, soțul vedetei TV, pentru playtech.ro.

Din fericire, Victoria se simte mult mai bine și este alături de părinții ei. Iris, fata cea mică a cuplului, nu are probleme de sănătate și merge în continuare la grădiniță.

„Am și uitat că e Dragobetele, muncim și stăm cu copiii”

Cu toată agitația din ultima săptămână, Tavi Clonda a uitat complet că astăzi se sărbătorește Dragobetele. Gabriela Cristea are un program foarte încărcat, iar atunci când nu este pe micul ecran, ea stă cu fetițele.„Am și uitat că e Dragobetele, muncim și stăm cu copiii. Probabil vom sărbători în weekend. Ca și de Valentines, dimineața stau cu Gabriela, după-masa, cu cele mici. Înainte ne sărbătoream mereu, făceam o rezervare la restaurant. Acum e mai complicat. Atunci trebuia să o impresionez și ieșeam, mergeam la munte, nu stăteam prea mult acasă. De ceva timp, mi-am luat și eu o cască pentru schi, pentru placă, dar nu am folosit-o niciodată.

Recomandări De ce nu suntem noi, România, neutri în războiul din Ucraina?

Am fost la munte doar cu fetele, singur nu am ajuns. Gabriela nu-i cu sporturile de iarnă. Așa se întâmplă când ai copii, mi-e foarte greu să mă concentrez la ce am de făcut, că stau cu fetele toată ziua. În paralel, ne ocupăm și de cele două afaceri, comenzile la rochii merg bine”, a adăugat artistul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Nu știu dacă în cazul nostru vorbim neapărat despre căsnicia perfectă, dar funcționează, suntem ok”

Soțul Gabrielei Cristea a vorbit despre căsnicia care durează deja de 9 ani. Tavi Clonda a spus cum reușesc să facă lucrurile să funcționeze în relația lor.

„Secretele unei căsnicii fericite? În primul rând este vorba despre o experiență de viață, o răbdare de fier, de ambele părți, pentru că altfel nu ai făcut nimic. Nu știu dacă în cazul nostru vorbim neapărat despre căsnicia perfectă, dar funcționează, suntem ok.

Perfecțiunea e mai greu de atins. Și iubirea e importantă, la fel ca și faptul că la începutul unei relații să nu te arăți altfel decât ești. Aici este o greșeală pe care mulți o fac. La un moment dat se descoperă că ești altfel și relația nu mai merge. Totodată, comunicarea trebuie să fie bună, viaţa sexuală să fie activă şi după ce apar copiii şi niciodată să nu te culci certat”.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO Fiul lui Adrian Mititelu, întrebat cu ce se ocupă, când se dădea jos din Lamborghiniul său de 600.000 de euro. Ce a răspuns. Momentul a fost înregistrat. VIDEO

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Relaţia dintre Ştefan Bănică Jr şi o femeie celebră de care toţi au uitat! 'M-a ameninţat, mă jignea'. Declaraţii şoc despre artist

Viva.ro Cum arăta Sahar Tabar, tânăra care a vrut să semene cu Angelina Jolie, înainte de cele 50 de operații estetice

Observatornews.ro "Alberto, închide camera, frate!" Pesedistul Caraian a intrat dezbrăcat online, direct din duș, în ședința Consiliului Local al Sectorului 1

Știrileprotv.ro Viața „soțului trofeu”, bărbatul întreținut de cele trei soții. „Mă simt ca și cum aș trăi un vis devenit realitate”. „Regele nu mișcă un deget”

FANATIK.RO Animalul care își fierbe dușmanii. I se spune “bombardier” și poate învinge prădători mult mai mari

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 24 februarie 2023. Săgetătorii ar fi bine să lase viitorul în pace, pur și simplu, să se detașeze de orice plan și de aspirații, dorințe

PUBLICITATE Interviu Maria Gheorghiu, cofondatoarea Asociației OvidiuRO: Prevenim analfabetismul funcțional prin lectura timpurie