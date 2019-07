De Ioana Tomescu,

„Am spus trei ani că nu candidez pentru că PSD avea candidat – domnul Dragnea. Şi chiar nu aveam intenţie să intru într-o competiţie internă cu domnul Dragnea, care oricum avea toate instrumentele să câştige toate bătăliile interne aşa cum se vede că si doamna premier are aceleaşi instrumente preluate de la domnul Dragnea pentru a câştiga orice bătălie. E greu să lupţu cu premierul care are toate mijloacele de convingere. Am intrat în competiţie – candidat la candidatură – pentru că văd că lucrurile nu merg în direcţia bună şi pentru că mi-e teamă că vom pierde nu doar prezidenţialele, ci şi localele şi parlamentarele”, a spus Firea, la România TV.

La rândul său, Florentin Pandele a declarat, sâmbătă seară, că va renunţa să mai candideze la alegerile prezidenţiale de la finalul acestui an, dacă soţia sa, Gabriela Firea, îşi va anunţa şi ea candidatura.

„În momentul în care Gabriela Firea va candida – pe care o consider cel mai bun candidat pe care-l are stânga românească -, eu cu siguranţă nu voi mai candida”, a spus Florentin Pandele, la acelaşi post de televiziune.

Pandele anunţase la finalul lunii mai că va candida la alegerile prezidenţiale ca independent.

Conducerea PSD urmează să decidă săptămâna viitoare, marţi, candidatul partidului la alegerile prezidenţiale, care ulterior va fi validat în Congresul PSD.

