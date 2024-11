Pasagerii au plătit între 7.000 și 10.000 de lire sterline

Pentru cei 170 de pasageri aflați la bordul navei SH Diana a companiei Swan Hellenic, visul de a vedea ghețarii, peisajele neatinse și pinguinii în habitatul lor natural a fost spulberat, după ce o defecțiune la motor a pus capăt călătoriei, la începutul acestei luni.

Vestea a fost devastatoare pentru entuziaștii Antarcticii, care au cheltuit între 7.000 și 10.000 de lire sterline pentru ceea ce Swan Hellenic descrie drept o experiență de „boutique de 5 stele”.

O excursie către această destinație nu este doar o vacanță, ci pentru mulți reprezintă realizarea unui vis de o viață, așa cum a scris un grup de pasageri într-o scrisoare adresată companiei:

„Pentru majoritatea dintre noi, aceasta este prima vizită în Antarctica și, pentru mulți, poate ultima ocazie. Unii pasageri sunt vârstnici, alții cu dizabilități și au depus deja mari eforturi pentru a ajunge până aici, doar ca excursia să fie întreruptă.

Pentru mulți dintre noi, vizitarea Antarcticii este un obiectiv de pe lista de dorințe pe care dorim să-l bifăm înainte de moarte sau de pierderea capacităților fizice”, se arată în scrisoare, potrivit The Times.

Recomandări Calculele partidelor pentru parlamentarele de duminică. Mize și culise

Russians went on a hunger strike on board the Swan Hellenic Diana cruise ship: they paid more than a million rubles for the tour, but never saw the promised Antarctica. One of the engines was breakdown and captain announced that the ship would not be able to enter Antarctica 🤣👍 pic.twitter.com/HgUrBAbePL — Гакрукс (@Gakruks1) November 29, 2024

Atunci când au aflat că nu vor mai primi o rambursare integrală, mai mulți pasageri, fiind nemulțumiți, au recurs la măsuri extreme. Au inițiat greva foamei, pentru a pune presiune pe conducerea Swan Hellenic.

Problema a început la scurt timp după ce nava a plecat din Cape Town, pe data de 13 noiembrie, în călătoria de 20 de zile, spre una dintre cele mai izolate destinații din lume.

Nava trebuia să se oprească în locații precum Insula Elefantului și Insula Înșelăciunii. O defecțiune a motorului electric a forțat anularea segmentului din Antarctica al călătoriei.

Swan Hellenic le-a oferit pasagerilor o rambursare de 50% sau un „credit pentru o croazieră viitoare” de 65%, valabil pentru orice călătorie în următorii doi ani.

Compania a promis, de asemenea, excursii gratuite în Ushuaia, Argentina, unde nava urmează să acosteze sâmbătă pentru reparații, înainte de a pleca din nou pe 3 decembrie.

Recomandări Caz incredibil într-un spital din România. Un pacient a incendiat o bolnavă imobilizată la pat, iar asistentele au aruncat o oală de apă, ca să stingă focul

Oferta de compensație a stârnit și mai multă revoltă

Pasagerii au descris răspunsul companiei drept „jignitor”, iar tensiunile au crescut pe măsură ce nava se apropie de Ushuaia.

Situația a escaladat când un grup de pasageri, despre care The Times relatează că ar fi ruși, a desfășurat pancarte cerând rambursări complete și au inițiat o grevă a foamei.

🇦🇶Protests broke out after Swan Hellenics ocean vessel, Diana, had to swerve its highlight, says our on-board writer



Read more ⬇️ https://t.co/1Xs4gIGPVI — Telegraph Travel (@TelegraphTravel) November 29, 2024

Directorul general al Swan Hellenic, Andrea Zito, a apărat pachetul de compensații al companiei, subliniind că acesta depășește cerințele legale.

„Regretăm profund că am fost nevoiți să modificăm itinerariul din cauza problemelor tehnice”, a declarat Zito.

„Credem însă că oferta noastră este echitabilă. Unii pasageri au acceptat deja și chiar și-au rezervat călătorii viitoare”.

„Compania trebuie să facă o ofertă mai bună”, a spus un alt pasager.

„Lucrurile au luat o turnură urâtă ieri și devin din ce în ce mai tensionate”.

Recomandări Drumul de la Ceaușescu la Georgescu. Bonus: pericolul unui front „suveranist” care înseamnă, de facto, moartea statului român european

Alți pasageri au fost mai înțelegători, dar tot nemulțumiți de situație.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News