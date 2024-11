Actrița Laura Cosoi și prezentatoarea TV Gabriela Cristea își măresc sursele de venit în preajma sărbătorilor de iarnă, atrăgând clienți cu produse de cofetărie și patiserie, în special cozonacii tradiționali de Crăciun.

Gabriela Cristea a lansat recent pe site-ul său online o gamă variată de produse, printre care cozonacii premium. Comenzile pot fi plasate deja, iar produsele sunt livrate în 24 sau 48 de ore, având un termen de valabilitate de 10 zile.

„Încearcă babka noastră desăvârșită, unde aluatul pufos este îmbinat cu o umplutură decadentă de ciocolată gianduia, nuci crocante și bezea. O explozie de arome și de gusturi premium, care îți răsfață simțurile în fiecare fărâmă”, spune prezentatoarea de la Antena Stars.

Prețurile reflectă ingredientele de calitate și complexitatea rețetelor. Un cozonac cu mere, nucă și caramel sărat (900 g) costă 85 de lei, iar babka cu fistic (900 g) costă 178 de lei, un produs extrem de popular, în ciuda prețului ridicat. Un cozonac tradițional cu cremă de ciocolată Gianduia și nucă – 900 g – costă 98 de lei.

Rețeta de cozonac folosită de Gabriela Cristea

Pe rețelele de socializare, Gabriela Cristea a împărtășit câteva dintre secretele rețetelor sale, menționând importanța ingredientelor proaspete și tehnicile speciale pentru umpluturile aromate.

„Am aici 3 albușuri de ou, în care o să pun și praf de sare. După ce am băut spumă albușurile, pun 3-4 linguri zdravene de zahăr pudră. Acum adăugăm nucile și ciocolata și este important să amestecăm cu o spatulă de jos în sus și destul de rar, ca să nu se desfacă spuma. Acum punem din nou ulei pe blatul de lucru și luăm primul aluat și îl întindem bine cu sucitorul.

Luăm o treime din compoziție și o întindem peste aluat bine. Se taie foaia pe din două. Fiecare se răsucește de la mijloc spre exterior, iar acum se pun doi câte doi și se împletesc. Unul dintre secretele mele e că îi îmbrac în pungi de plastic și îi pun înapoi în cuptorul încins la 40-45 de grade și îi las să crească acolo, lent, aproximativ o oră și jumătate.

Între timp, am dat cuptorul la 200 de grade, să se încingă. În momentul în care o să bag cozonacii, o să dau cuptorul la 170-175 de grade, îi bag la cuptor 25 de minute. Am aici un gălbenuș de ou, pe care l-am frecat cu puțină sare și am amestecat cu două linguri de lapte. Întotdeauna gălbenușul îl dați exact înainte de a băga cozonacii la cuptor, nu ungeți cozonacii cu ou și cu lapte cu mult înainte, pentru că se vor usca”.

Cât costă un cozonac la brutăria Laurei Cosoi

Laura Cosoi, cunoscută pentru rolul său din serialul „La bloc”, conduce împreună cu soțul său, Cosmin, un lanț de brutării. Gama lor de produse include pâine artizanală și deserturi festive, printre care și cozonacii de Crăciun.

„Comenzile se pot face până pe 20 decembrie, în orice locație a noastră. Un cozonac de aproximativ 900 de grame costă 96 de lei, are de toate, rahat, stafide, nucă și cacao, dar avem mai multe sortimente”, a explicat o doamnă care preia comenzile telefonice, potrivit Click!.

