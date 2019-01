Ninsoare abundentă, huiduieli și discursuri anoste la Iași, în ziua Micii Uniri

După un concert de o oră de muzică populară, a urmat momentul în care oficialitățile au urcat pe scenă pentru ceremonial, delegațiile partidelor fiind întâmpinate fie cu indiferență, fie cu huiduieli și apostrofări.

„Nu mergeți pe stradă, mergeți în spitale să vedeți cum ne mor copiii”, a strigat o femeie în direcția vicepremierului și a lui Maricel Popa, președintele Consiliului Județean.

Cei mai activi oameni din piață au fost membrii asociațiilor unioniste, care au avut 15-20 de steaguri mari pe care le-au înălțat în mijlocul mulțimii adunate în jurul statuii domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

„Trăim sub impresia lăsată de anul Centenarului, un început de pagină de istorie pe care trebuie să o scriem noi. Anul trecut, Iașiul a devenit oraș regal sub semnătura Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei României. De asemenea, Iașiul a devenit Capitala istorică a țării. De astăzi încolo, putem vorbi că România are o capitală administrativă la București și una istorică la Iași. Este un moment de mândrie, dar depinde numai de noi dacă vom reuși să facem din acest titlu unul cu care să se mândrească generațiile care vin după noi”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Discursurile oficiale au fost precedate de o slujbă oficiată în mijlocul pieței de un sobor de preoți ortodocși condus de IPS Teofan, mitropolit al Moldovei și Bucovinei, și de un sobor de preoți catolici, condus de Preasfințitul Petru Gherghel, episcop de Iași.

Manifestările de la Iași prilejuite de împlinirea a 160 de ani de la Mica Unire s-au încheiat cu defilarea militarilor ieșeni și cu multașteptata Horă a Unirii.

Ieșenii care au rezistat până la final s-au putut bucura de una dintre cele 5.000 de porții de plăcinte, de ceai și de vin fiert.

