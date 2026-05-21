„În data de 21 mai 2026, în urma unei sesizări primite de la o persoană, au fost identificate mai multe fragmente metalice ce par a proveni de la un obiect aerian neidentificat pe plaja Belona din Eforie Nord, fiind dispuse măsuri imediate de asigurare a perimetrului. Au fost de îndată informate toate autorităţile competente, iar în prezent se desfăşoară activităţile specifice în astfel de situaţii”, au transmis reprezentanţii Gărzii de Coastă.

Conform autorităților, ancheta se desfășoară sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, în colaborare cu alte instituții specializate.

Momentan, nu au fost oferite detalii suplimentare despre natura sau proveniența fragmentelor metalice.

Aceasta nu este prima descoperire de acest tip pe litoralul românesc în ultimele săptămâni. Pe 8 mai 2026, în urma unui apel la 112, polițiștii de frontieră au găsit o bucată de metal cu inscripții chirilice pe o plajă din Vama Veche.

„În ziua de 8 mai 2026, în urma unui apel 112, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au identificat pe plaja din zona localităţii Vama Veche o bucată de metal cu inscripţii chirilice”, au confirmat atunci reprezentanții Gărzii de Coastă.

De la începutul anului, mai multe fragmente de dronă au fost recuperate de pe plajele din Mamaia și Tuzla, ridicând întrebări cu privire la sursa acestor obiecte și posibila lor legătură cu incidente recente în regiune. Anchetele continuă în toate cazurile pentru a stabili circumstanțele exacte ale acestor descoperiri.