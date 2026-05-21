Transportul acestor produse peste graniță, în absența unei documentații medicale justificative, poate atrage confiscarea lor la punctul vamal, aplicarea de amenzi contravenționale sau, în anumite jurisdicții, deschiderea unor proceduri penale.

Pseudoefedrina – Tratamente pentru răceală și decongestionante

Pseudoefedrina este o substanță activă comună, utilizată pentru efectul său decongestionant. În România, se găsește frecvent în medicamente destinate ameliorării simptomelor de răceală și gripă, cum ar fi Nurofen Răceală și Gripă, Modafen, Parasinus sau Humex.

Restricții majore: Japonia interzice cu strictețe introducerea pe teritoriul său a oricărui medicament care conține pseudoefedrină, considerând substanța un precursor pentru producția de narcotice.

De asemenea, anumite state asiatice limitează sever accesul cu decongestionante nazale și spray-uri pentru căile respiratorii.

Codeina – Siropuri de tuse și analgezice combinate

Codeina este un derivat opioid utilizat pentru calmarea tusei și a durerilor. Deși în România regimul de eliberare a devenit mai strict, existând limitări clare, anumite combinații medicamentoase cu doze mici pot ajunge în bagajele călătorilor din obișnuință.

Restricții majore: În Grecia, legislația este extrem de restrictivă privind medicamentele pe bază de codeină, necesitând prescripție medicală tradusă chiar și pentru doze minime.

Emiratele Arabe Unite (EAU) aplică reguli și mai dure; posesia de medicamente cu codeină sau tramadol fără o rețetă medicală avizată oficial poate duce la arestare.

Furazolidona – Antidiareice

Furazolidona este un agent antibacterian utilizat frecvent în România pentru tratarea afecțiunilor digestive și a episoadelor diareice, fiind o prezență constantă în trusele de vacanță.

Restricții majore: Substanța este complet interzisă în state precum Coreea de Sud, Japonia, Filipine și Liban, ca urmare a unor norme diferite privind siguranța farmacologică.

Analgezicele comune și legislația din regiunea Balcanilor

Chiar și analgezicele și antipireticele de bază pot face obiectul unor reglementări specifice în țările de tranzit sau de destinație din apropierea României.

Grecia: Autoritățile vamale și medicale manifestă o toleranță scăzută față de cantitățile nejustificat de mari de Ibuprofen introduse în țară.

Serbia: Există interdicții punctuale privind tranzitul cu acid acetilsalicilic (Aspirină) fără documentație, impunându-se verificări la punctele de frontieră terestre.

Bulgaria și Albania: Deși normele sunt în general aliniate la standardele europene, cantitățile de medicamente transportate trebuie să corespundă strict consumului personal estimat pentru durata șederii.

Reguli și proceduri pentru transportul medicamentelor în străinătate

Pentru a evita incidentele la punctele de control vamal, respectarea următoarelor norme este necesară:

Verificarea legislației locale: Consultați site-ul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) sau contactați reprezentanța diplomatică a țării de destinație pentru a verifica lista actualizată a substanțelor interzise. Păstrarea ambalajului original: Medicamentele trebuie transportate exclusiv în cutiile originale, care includ prospectul și identifică clar substanța activă. Medicamentele depozitate individual în organizatoare de plastic sunt inoperabile la controlul vamal și susceptibile de confiscare. Obținerea unei scrisori medicale: Dacă este necesar transportul unor substanțe aflate la limita reglementărilor (cum ar fi analgezicele vizate mai sus), este obligatorie o scrisoare medicală sau o rețetă tradusă în limba engleză. Documentul trebuie să detalieze diagnosticul, denumirea comercială a medicamentului, substanța activă și doza zilnică recomandată. Dimensionarea corectă a cantității: Volumul de medicamente transportat trebuie să acopere exclusiv numărul de zile ale vacanței, cu o marjă minimă pentru întârzieri de transport. Cantitățile care depășesc în mod evident uzul personal pot fi interpretate drept intenție de comercializare.