Acest flux impresionant plasează Turcia printre cele mai populare destinații turistice din lume, iar litoralul din Antalya rămâne epicentrul preferințelor turistice globale.

All-inclusive: soluția preferată în vremuri de incertitudine economică

Pentru turiștii români și europeni, conceptul all-inclusive continuă să fie un factor decisiv în alegerea unei vacanțe în Antalya.

„Principalul factor care îi determină pe turiștii români și europeni să revină în Antalya este transparența financiară. Într-un climat economic instabil, conceptul all-inclusive a evoluat de la o simpla idee de la un instrument eficient pentru controlul bugetului familiei”, afirmă Iulian Beiu, Managing Director la turoperatorul Join UP! România, pentru publicația Kudika.

Acest format le permite turiștilor să își calculeze cu precizie bugetul, având toate cheltuielile esențiale incluse: zboruri, transferuri, mese, băuturi și activități pentru copii. Riscul unor costuri neprevăzute la destinație, inevitabil în alte destinații europene, este astfel eliminat, iar turiștii se pot bucura de vacanță fără griji financiare.

O destinație la doar două ore distanță de România

Un alt avantaj major al Antalyei este proximitatea față de România. Cu un zbor de aproximativ două ore din București, această stațiune mediteraneană este mai accesibilă decât alte destinații populare precum Spania sau Portugalia.

Pentru vara 2026, opțiunile de zbor s-au diversificat, incluzând curse charter operate de companii precum Tarom, FlyOne, HiSky și Mavigok Airlines. În plus, introducerea de zboruri directe din alte regiuni ale României reduce timpul pierdut pe drumurile interne către Capitală, facilitând accesul la vacanțe pentru turiștii din întreaga țară.

Un alt aspect important pentru turiști este asistența oferită în limba română. Touroperatorii de renume asigură prezența ghizilor locali care vorbesc limba română, oferind suport constant pe perioada sejurului.

„Ghizii noștri întâmpină turiștii la aeroport, îi însoțesc pe durata transferurilor și sunt disponibili permanent pentru rezolvarea oricăror situații la hotel, de la aspecte cotidiene minore până la organizarea excursiilor”, explică Iulian Beiu.

Cele 5 categorii de turiști din Antalya

Oferta turistică variată a Antalyei se adresează unor categorii diverse de călători. Potrivit specialiștilor, turiștii pot alege hoteluri adaptate preferințelor lor specifice:

  • Familii numeroase – Hoteluri cu aquapark-uri, cluburi pentru copii și meniuri speciale.
  • Cupluri (Adults-only) – Locații retrase, concentrate pe relaxare, spa și servicii premium.
  • Turiști activi – Unități situate în zone montane sau împădurite, ideale pentru drumeții și ecoturism.
  • Pasionați de istorie și cultură – Hoteluri din vecinătatea siturilor arheologice, cum ar fi Side sau Perge.
  • Turiști cu buget limitat – Hoteluri de 4 și 5 stele care oferă un echilibru între preț și confort.

Specialiștii recomandă călătorilor să își rezerve vacanțele în Antalya până la jumătatea lunii iunie pentru a beneficia de cele mai bune tarife la hoteluri și bilete de avion. După această perioadă, cererea ridicată din lunile de vară va duce inevitabil la creșterea prețurilor, atrag atenția experții din turism.

Cât costă un sejur de 7 zile în Antalya

Un sejur de 7 zile în Antalya, calculat pentru un buget mediu ajunge la un cost total estimat între 900 și 1.520 de euro de persoană.

Zborul dus-întors te va costa între 200 și 300 de euro, în funcție de compania aeriană aleasă și de momentul în care rezervi biletele.

Cazarea pentru cele 7 nopți se situează între 350 și 600 de euro. În această sumă poți opta pentru un hotel bun de 4 stele cu mic dejun inclus, situat aproape de plajele cunoscute precum Lara sau Konyaaltı.

Mâncarea și băuturile adaugă la buget între 200 și 350 de euro. Suma îți permite să iei prânzul și cina la restaurante medii și terase locale, experimentând din plin gastronomia turcească.

Atracțiile și activitățile sunt estimate la 80 – 150 de euro. Acest buget acoperă intrările la siturile arheologice din apropiere, o croazieră de o zi pe mare sau o activitate organizată precum rafting-ul.

Transportul local și diversele cheltuieli (suveniruri, bacșișuri sau mici cumpărături) vor adăuga între 70 și 120 de euro, asigurându-ți deplasări lejere prin regiune.

