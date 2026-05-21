Moscova și-a înmulțit în ultimele săptămâni amenințările împotriva Republicii Moldova

De câteva săptămâni, regimul de la Moscova încearcă să inoculeze ideea unui pericol pentru „cetățenii ruși” din Transnistria pentru a profera amenințări la adresa Republicii Moldova și a destabiliza situația din pe malul Nistrului. Ultima amenințare a venit din partea Mariei Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.

„Orice agresiune împotriva compatrioților noștri care locuiesc în Transnistria va primi un răspuns prompt și adecvat. Federația Rusă este pregătită să utilizeze toate mijloacele necesare pentru a le asigura securitatea”, a declarat Zaharova în cadrul unui briefing de presă, potrivit deschide.md.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a comentat totodată decretul privind simplificarea acordării cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria – un act semnat recent de liderul de la Kremlin Vladimir Putin.

Ea a susținut că acest decret a fost semnat ca „răspuns” la solicitările populației din Transnistria și la „presiunile” exercitate asupra regimului separatist prorus de la Tiraspol de către autoritățile de la Chișinău și cele de la Kiev.

Kremlinul vrea să împiedice reglementarea conflictului transnistrean

Vladimir Putin a semnat decretul privind Transnistria după ce premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a apreciat că șansele de reintegrare a acestei regiuni sunt acum „mai mari ca niciodată”. Transnistria este o din estul Republicii Moldova capturată de un regim separatist prorus pe care regimul de la Moscova îl folosește ca pârghie de destabilizare în regiune.

Anterior, liderul separatist de la Tiraspol Vadim Krasnoselski a spus că are încredere în autorităţile de la Chişinău şi în preşedinta Maia Sandu atunci când spun că îşi doresc o soluţionare pașnică a diferendului transnistrean, contrazicând astfel scenariul militar evocat de șeful Consiliului de Securitate din Rusia, Serghei Șoigu.

Or, luna trecută, Serghei Șoigu a amenințat cu „măsuri” împotriva Chișinăului sub pretextul că ar pune în pericol „interesele și siguranța cetățenilor ruși”.

Autoritățile proeuropene de la Chișinău au respins categoric acuzațiile provocatoare ale oficialului rus de rang înalt, care veneau în contextul reluării negocierilor cu Tiraspolul și interzicerii unor comandanți ruși în teritoriul Republicii Moldova.

Vladimir Putin caută motive de invazie

Vladimir Putin a semnat pe 15 mai un decret prin care locuitorii din Transnistria pot obține cetățenia rusă printr-o procedură simplificată. Noul cadru permite rezidenților permanenți cu vârste de peste 18 ani să solicite cetățenia rusă fără a fi obligați să demonstreze cunoștințe de limbă, istorie și legislație rusă, vizându-i, prin urmare, inclusiv pe românii, ucrainenii și bulgarii din Transnistria, nu doar pe ruși.

Înainte de semnarea acestui decret, Duma de Stat a Rusiei a adoptat un proiect legislativ care îi acordă liderului de la Kremlin așa-zise „prerogative legale“ pentru a invada alte țări sub pretextul protejării cetățenilor ruși, inclusiv dacă sunt arestați sau chiar urmăriți penal.

Maia Sandu semnalează că Rusia are nevoie de noi soldați în Ucraina

În ceea ce privește decretul privind cetățenia rusă, Maia Sandu a sugerat că măsura ar putea avea legătură inclusiv cu agresiunea militară rusă din Ucraina. „Probabil au nevoie de mai mulți oameni pe care să-i trimită la război în Ucraina”, a comentat președinta Republicii Moldova.

Maia Sandu a mai afirmat că decizia ar putea reprezenta o formă de presiune asupra Republicii Moldova, în contextul măsurilor luate de autorități privind reintegrarea economică și financiară a Transnistriei. „Locuitorii din regiunea Transnistria trebuie să se gândească de două ori”, a transmis ea.

Președinta Republicii Moldova a subliniat că mulți locuitori din regiune au obținut deja cetățenia moldovenească după izbucnirea războiului din Ucraina, pentru a se „simți mai în siguranță”.

Kremlinul a separat Transnistria de Republica Moldova în 1990 și a folosit-o inițial ca pârghie asupra mișcării de eliberare națională dintre Prut și Nistru. Un conflict armata pentru Transnistria a opus Rusia și Republica Moldova în primăvara anului 1992.

De atunci, Republica Moldova și Transnistria au coexistat în mare parte fără confruntări directe, dar Moscova a încercat în repetate rânduri să destabilizeze situația în funcție de interesele sale politice și a menținut o prezență militară sub pretextul fals al „pacificării”. În 1999, la summitul OSCE de la Istanbul, Rusia și-a luat angajamentul de a-și retrage trupele din Transnistria, nu l-a pus în practică până acum.

Republica Molodva insistă pentru retragerea trupelor ruse de ocupație din Transnistria

Vicepremierul pentru reintegrare al Republicii Moldova, Valeriu Chiveri, a cerut joi pentru demilitarizarea Transnistriei într-o intervenție la reuniunea Consiliului Permanent al OSCE, unde a prezentat acțiunile întreprinse de Guvernul de la Chișinău în cadrul eforturilor de reglementare a conflictului transnistrean, informează deschide.md.

Vicepremierul moldovean s-a pronunțat pentru o reglementare pașnică a conflictului transnistrean, cu respectarea strictă a suveranității și a integrității teritoriale a Republicii Moldova, în limitele frontierelor recunoscute la nivel internațional.

Valeriu Chiveri a pus accent pe necesitatea demilitarizării și democratizării regiunii, ca precondiții pentru o reglementare atotcuprinzătoare, care să asigure funcționalitatea statului, garantarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

În cadrul intervenției sale, viceprim-ministrul pentru Reintegrare a informat despre dinamica dialogului dintre Chișinău și Tiraspol în formatele de interacțiune existente, subiectele actuale de pe agendă fiind libera circulație, drepturile omului, eliberarea deținuților ilegali, problemele fermierilor, chestiunile din sfera educației și ecologiei, precum și alte inițiative ale autorităților moldvene, precum predarea limbii române în toate „școlile moldovenești” din Transnistria, acces la serviciul unic 112 etc.

O atenție deosebită a fost atrasă măsurilor de reintegrare graduală a ambelor maluri, prin uniformizarea cerințelor economice și fiscale și punerea în aplicare a Fondului de convergență, menit să implementeze proiecte sociale, educaționale, infrastructurale, în sprijinul locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului, notează deschide.md.

Părțile prezente la intervenția reprezentantului Republicii Moldova au reiterat atașamentul față de reglementarea pașnică a conflictului transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, precum și a parcursului european.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Lovitură de teatru! E breaking news-ul momentului, care schimbă tot. Ce mutare fulger în politică! Ce au făcut Nicușor Dan și Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp
Viva.ro
Lovitură de teatru! E breaking news-ul momentului, care schimbă tot. Ce mutare fulger în politică! Ce au făcut Nicușor Dan și Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Unica.ro
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Ramona Olaru, vedeta Antenei, antrenament neobișnuit » Antrenorul a rămas surprins: „Dă bine?”
GSP.RO
Ramona Olaru, vedeta Antenei, antrenament neobișnuit » Antrenorul a rămas surprins: „Dă bine?”
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.RO
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
Parteneri
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Libertateapentrufemei.ro
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Ramona Olaru, pictorial incendiar după ce fostul iubit s-a afișat cu o altă femeie: „Lovitură sub centură! România 1 - Grecia 0”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, pictorial incendiar după ce fostul iubit s-a afișat cu o altă femeie: „Lovitură sub centură! România 1 - Grecia 0”

Alte știri

Jurnalistul Dan Tăpălagă se retrage două luni din fruntea ziarului G4Media: Ce zice despre relația cu noul parton
Știri România 21 mai
Jurnalistul Dan Tăpălagă se retrage două luni din fruntea ziarului G4Media: Ce zice despre relația cu noul parton
Cum funcționează „CG Post și Rugăciune” grupul online unde susținătorii lui Călin Georgescu sunt mobilizați pentru „războiul divin” și proteste
Știri România 21 mai
Cum funcționează „CG Post și Rugăciune” grupul online unde susținătorii lui Călin Georgescu sunt mobilizați pentru „războiul divin” și proteste
Parteneri
Pactul din umbră de la Beijing. Detaliul din vizita lui Trump în China care a alertat democrațiile occidentale
Adevarul.ro
Pactul din umbră de la Beijing. Detaliul din vizita lui Trump în China care a alertat democrațiile occidentale
„Eu nu văd sărăcia!”. Gigi Becali, declarații controversate după consultările cu Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni
Fanatik.ro
„Eu nu văd sărăcia!”. Gigi Becali, declarații controversate după consultările cu Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Dumbo a decis ce face cu 12.000 de euro după „Desafio: Aventura”: „Consider că meritam”
Exclusiv
Stiri Mondene 21 mai
Dumbo a decis ce face cu 12.000 de euro după „Desafio: Aventura”: „Consider că meritam”
Heidi Klum, apariție îndrăzneață la Cannes alături de soțul ei, Tom Kaulitz. Gestul ei a atras imediat atenția paparazzilor
Stiri Mondene 21 mai
Heidi Klum, apariție îndrăzneață la Cannes alături de soțul ei, Tom Kaulitz. Gestul ei a atras imediat atenția paparazzilor
Parteneri
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
EXCLUSIV. Femeie, spulberată cu maşina de "Mişu Sicilianu". După accident a făcut un gest inconştient
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. Femeie, spulberată cu maşina de "Mişu Sicilianu". După accident a făcut un gest inconştient
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Parteneri
Fostul jucător de la Rapid, despre România: „O țară groaznică, sunt toți țigani, șmecheri”
GSP.ro
Fostul jucător de la Rapid, despre România: „O țară groaznică, sunt toți țigani, șmecheri”
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
Parteneri
Becali aruncă bomba despre negocierile pentru Guvern
Mediafax.ro
Becali aruncă bomba despre negocierile pentru Guvern
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Wowbiz.ro
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Wowbiz.ro
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Doliu în lumea muzicii din România. S-a stins un artist cunoscut. Avea 44 de ani...
Redactia.ro
Doliu în lumea muzicii din România. S-a stins un artist cunoscut. Avea 44 de ani...
BREAKING NEWS Un lift din Ministerul Transporturilor s-a prăbușit în gol mai multe etaje. Șapte persoane se aflau în interior
KanalD.ro
BREAKING NEWS Un lift din Ministerul Transporturilor s-a prăbușit în gol mai multe etaje. Șapte persoane se aflau în interior

Politic

Bolojan dă o lovitură majoră „băieților deștepți” din energie: ANRE schimbă regulile și introduce noi garanții uriașe de racordare la rețea
Politică 21 mai
Bolojan dă o lovitură majoră „băieților deștepți” din energie: ANRE schimbă regulile și introduce noi garanții uriașe de racordare la rețea
România primește aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE pentru apărare și infrastructură rutieră strategică. Cum vor fi cheltuiți banii?
Politică 21 mai
România primește aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE pentru apărare și infrastructură rutieră strategică. Cum vor fi cheltuiți banii?
Parteneri
Lidl extinde sistemul de bariere la accesul în parcare, la rețeaua de supermarketuri din Iași
ZiaruldeIasi.ro
Lidl extinde sistemul de bariere la accesul în parcare, la rețeaua de supermarketuri din Iași
Florin Prunea, mărturie șocantă din perioada în care juca la Craiova: ”Număr de șmecher. Furia șoselelor”
Fanatik.ro
Florin Prunea, mărturie șocantă din perioada în care juca la Craiova: ”Număr de șmecher. Furia șoselelor”
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)
Spotmedia.ro
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)