Cât costă un meniu la restaurant

Un manager de restaurant spune că există încă variante accesibile pentru clienți. Potrivit acestuia, un meniu complet care include felul întâi, fel principal cu carne și desert poate costa aproximativ 60 de lei. Pentru cei care renunță la desert, un meniu ajunge la circa 50 de lei. Astfel, clienții pot avea parte de o masă completă și diversificată la un preț considerat încă rezonabil pentru un restaurant.

În schimb, acasă, mesele pregătite cu același buget sunt mult mai simple. Preparatele rapide și sățioase, precum omleta sau fasolea cu cârnați, rămân printre cele mai accesibile opțiuni pentru multe familii.

Trebuie să fii foarte abil să improvizezi

Problema costurilor ridicate este resimțită inclusiv de cei care lucrează în domeniul gastronomiei. Mădălina Furiș, bucătar, spune că și în timpul liber încearcă să găsească variante ieftine pentru mesele zilnice.

„Cu 50 de lei pentru 4 persoane trebuie să fii foarte abil să improvizezi, și cred că tot la alimente de bază, fasole, linte, ouă, cartofi, varză se rezumă treaba”, explică aceasta.

Salarii mici și volum mare de muncă

Bucătara atrage atenția și asupra salariilor din industrie. Mulți angajați din bucătării, care nu ocupă funcții de chef și lucrează în secții comasate, au un volum mare de muncă pentru salarii care ajung în jurul a 5.000 de lei lunar.

În aceste condiții, pentru mulți români, gătitul acasă rămâne cea mai accesibilă variantă, chiar dacă presupune compromisuri și multă improvizație în alegerea ingredientelor.