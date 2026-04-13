Circula cu 109 km/h

Deși limita de viteză în zona respectivă este de doar 40 km/h, latifundiarul rula cu 109 km/h, depășind pragul legal cu aproape 70 km/h.

Pe lângă viteza peste limită, polițiștii au constatat că Gigi Becali nu avea asupra sa documentele obligatorii. Măsurile luate de autorități au fost drastice: dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru o perioadă de 3 luni și a primit o amendă usturătoare: o sancțiune totală de aproximativ 3.000 de lei, potrivit televiziunii Digi 24.

I-a mustrat pe agenți

Nemulțumit de decizia polițiștilor, acesta i-a mustrat pe agenți, invocând faptul că șoseaua era liberă la acea oră: „Bine, mă, nu face rușine? Șoseaua era liberă!”

Incidentul din noaptea de Înviere nu reprezintă o premieră pentru Gigi Becali. El a mai rămas fără permis din cauza vitezei.

Deși a fost surprins rulând cu peste 100 km/h într-o zonă limitată la 40 km/h, Becali consideră măsura polițiștilor nejustificată.

Becali și-a motivat graba și a susținut că siguranța rutieră nu a fost pusă în pericol nicio secundă. Acesta a subliniat că șoseaua era liberă și dispunea de patru benzi de circulație. El consideră că sancțiunea este prea aspră având în vedere condițiile de trafic de la acea oră.

Șoseaua era liberă

Patronul FCSB a anunțat deja că va contesta atât amenda de 3.000 de lei, cât și suspendarea de 3 luni.

„Doamnă, era 4.00 dimineața și nu era nimeni pe șosea, dar nu era limită de viteză… nu știu cât era, cât nu era, atâta timp cât e șoseaua liberă, cu patru benzi, chiar dacă e 40, că dacă mergi mai cu viteză și nu creezi pericol pentru populație, există la Înalta Curte în sensul ăsta. Ei au suspendat, dar eu mă duc și dau și eu, contest la judecător. Și le-am zis: «Bine, mă, dar nu vă e rușine, băieți tineri, stați la pândă cu binoclul ăsta»”, a precizat Becali.

Gigi Becali, în vârstă de 67 de ani, și-a pierdut permisul de conducere pentru 90 de zile, după ce a fost prins conducând cu o viteză de 109 km/h pe șoseaua Pipera, într-o zonă unde limita legală este de 40 km/h. Incidentul a avut loc în dimineața de 12 aprilie, în jurul orei 4.00.



