„Dacă AUR nu va pune candidat, dacă nu candidează Simion, o să candidez eu independent”, a susținut Gigi Becali.

El a precizat că el știe că Simion va candida. „Nu i-am spus, pentru că eu ştiu că el va candida. Eu nu am nevoie de candidatura asta, dar el, Simion, trebuie să candideze. El va candida, de asta îmi şi permit să spun că îmi depun candidatura, că nu am eu nevoie la vârsta mea de candidatura asta, dar spun asta ca să îl forţez pe el să candideze. Ştii de ce îl forţez să candideze? Pentru că Georgescu nu va fi lăsat şi atunci el are o şansă”, a adăugat deputatul AUR.

Gigi Becali a mai spus că speră să nu fie lăsat să candideze Călin Georgescu la alegerile din luna mai.

„Sper ca Dumnezeu să ne apere, să nu îl lase să candideze, că omul ăsta este periculos pentru ţara noastră. Dacă ei îl votează, e problema lor. Că mie nu îmi e frică de el, că e prea mic faţă de mine”, a punctat patronul FCSB.

Călin Georgescu, favorit în sondaje pentru alegerile prezidențiale 2025, dar nu se știe dacă va candida

La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu (independent) și Elena Lasconi (USR) au obținut cele mai multe voturi, calificându-se în turul 2. Surprinzător, Marcel Ciolacu, premierul și președintele PSD, deși era favoritul sondajelor, a ieșit pe locul 3. Pe 6 decembrie, Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur.

Acum, Călin Georgescu este favorit în sondaje să câștige noile alegeri prezidențiale, dar deocamdată nu se știe dacă va mai candida.

Omul de afaceri Gigi Becali a fost primul care a spus că, din informațiile pe care le are, Călin Georgescu nu va fi lăsat să candideze și că serviciile trebuie să intervină. Primul lider liberal care spus că Georgescu nu va candida a fost Daniel Fenechiu, liderul grupului PNL din Senat, care a argumentat că este greu ca decizia CCR să fie diferită de cea din decembrie.

Datele alegerilor prezidențiale din acest an sunt 4 mai – primul tur și 18 mai – turul al doilea.

