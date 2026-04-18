O supă disputată între două culturi

Dimitris Tsarouhas, proprietarul unui restaurant din Salonic specializat în patsa, este hotărât să demonstreze că această supă este parte a patrimoniului culinar grecesc. „Credem că avem toate instrumentele necesare pentru a o asigura și certifica (patsa) ca atare. Nu avem nimic de împărțit cu vecinii noștri – dimpotrivă, gustul ne unește”, a declarat Tsarouhas.

Totuși, misiunea sa este complicată de opoziția Turciei, care susține că supa, cunoscută la ei sub numele de iskembe, a fost un aliment de bază al culturii lor timp de secole. Portalul turc Onedio, a subliniat că scrieri din secolul al XVII-lea atestă existența acestei supe în cultura otomană, iar bucătării ca Ali Ohtamis, de la restaurantul turc Alem Iskembe din Istanbul, susțin cu tărie originea turcească a preparatului.

„La fel ca în cazul baclavalei și al multor alte lucruri, vor să o revendice ca fiind a lor”, afirmă Ali Turkmen, un proprietar de restaurant din Istanbul. „Dar probabil le va fi dificil să revendice ceva unic pentru noi. Tripa este ceva specific turcilor”.

Patsa, între tradiție și mitologie

În Grecia, patsa este considerată mai mult decât o simplă supă. Cu o rețetă transmisă de-a lungul generațiilor, acest preparat este adesea consumat la primele ore ale dimineții, fiind apreciat pentru presupusele sale beneficii asupra sănătății, cum ar fi alinarea mahmurelii sau a problemelor stomacale. „Piciorul de bovină conține 33,4% colagen pur, consumabil – acesta este cel care ajută foarte mult după intervențiile chirurgicale la articulații”, explică Tsarouhas, în vârstă de 53 de ani. Cu toate acestea, beneficiile medicale atribuite acestei supe nu au fost confirmate de știința modernă.

Bucătarul șef al restaurantului, Pantazis Koukoumvris, descrie prepararea supei ca pe un ritual. „Aici începe arta încă de dimineață”, spune el, referindu-se la procesul de fierbere a burții și a picioarelor de bovine, o tradiție pe care o practică de 22 de ani. Tsarouhas susține că rețeta își are originile în Grecia antică și chiar face trimitere la „Odiseea” lui Homer, unde ar exista o descriere a unui ospăț ce include un preparat similar cu patsa.

Rivalitatea culinară continuă

În Turcia, supa de burtă este la fel de populară, fiind considerată un remediu tradițional pentru mahmureală și alte afecțiuni. La restaurantul Alem Iskembe din Istanbul, bucătarul Ali Ohtamis începe pregătirile încă de la ora patru dimineața, fierbând burțile curățate și spălate timp de opt până la nouă ore. Spre deosebire de varianta grecească, iskembe turcească nu include picioarele de bovine, bazându-se exclusiv pe tripă, aromată cu usturoi.

Chestiunea apariției supei în patrimoniul UNESCO a stârnit reacții puternice din partea turcilor. „Nu știu exact cine este responsabil, dar trebuie luate măsuri. Supa de tripă este unul dintre preparatele pe care ar trebui să le promovăm în întreaga lume”, spune Murat Pajik, un client fidel al restaurantului din Istanbul. Alți consumatori, precum Engin Cakar, susțin că Grecia nu are dreptul să revendice acest preparat: „Această mâncare cu tripe este de la bunicii noștri, de la mamele noastre”.

Pe de altă parte, Christos Mousoulis, client fidel al restaurantului lui Tsarouhas, consideră că patsa este un simbol al tradiției culinare grecești. „Nu mă îndoiesc că gustul patsa, fie ea grecească sau turcească, pe care nu am încercat-o, ar putea fi similar, dar noi am crescut cu patsa grecească”, afirmă el.

Un patrimoniu cultural comun?

De-a lungul istoriei, Grecia și Turcia au disputat originea mai multor preparate tradiționale, cum ar fi baclavaua sau frunzele de viță umplute. Rivalitatea culinară dintre cele două țări își are rădăcinile în secolele de dominație otomană, care au dus la un schimb cultural intens. Totuși, în timp ce ambele națiuni își revendică supremația asupra acestei supe, un lucru este cert: fie că e patsa sau iskembe, acest preparat rămâne un simbol al moștenirii culinare comune din regiune.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE