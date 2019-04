Potrivit proiectului de OUG postat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului, Legea 95/2006 se modifică astfel: „furnizorii privaţi de servicii medicale care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii aferente spitalizării continue, ambulatoriului clinic de specialitate şi ambulatoriului paraclinic, potrivit legii, pot încasa direct de la asigurat o contribuţie personală pentru serviciile contractate, cu acordul informat prealabil în scris al asiguratului în acest sens.

Ministerul Sănătății a precizat că „proiectul pus în dezbatere publică urmareşte o abordare legislativă unitară care este necesară pentru a da posibilitatea persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări sociale de sănătate să beneficieze de servicii medicale la furnizorii privați aflați în contract cu CNAS, cu plata de către asigurat numai a diferenței dintre tariful furnizorului privat şi cel suportat de CNAS, cu informarea și acordul în prealabil al acestuia”.

Dragnea: „În zona privată, să poată plăți în plus dacă vor. Acum este situație de blocaj, unii vor, dar nu pot să ia. Să vedem ce face guvernul”

Decizia de a introduce coplata, la privat a venit de la liderul PSD Liviu Dragnea. El a recunoscut, într-o emisiune la România TV, că a vorbit cu ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, despre posibilitatea ca un pacient să poată achita în plus serviciile la privat. Ideea i-a venit după ce a fost internat într-o clinică privată.

El a spus că a vorbit cu ministrul despre modificarea legislației, astfel încât românii care vor mai multe servicii în sistemul privat să poată achita în plus, pe lângă ceea ce asigură Casă de Asigurări de Sănătate.

„Am stat câteva zile la orizontală şi am vorbit cu doamna asistent, doctor, doamna care făcea curat. (..) Sigur, salariile in privat sunt mai mici decat la stat cu 20-30%. Spitalele private au o problemă, am întrebat și eu, dacă te duci la un spital și ai nevoie de o operație. Casa de Asigurări îți suportă atât, la stat dacă e nevoie mai mult, acoperă statul, dacă te duci la privat, dacă spui Casa îmi asigură, de exemplu, 3.000 de lei, dar te costă atât, nu mai suportă Casa. ‘Dar suport eu’, îți spune ‘nu pot, că întru în puscarie’. În zona privată să poată plăți în plus dacă vor. Acum este situație de blocaj, unii vor, dar nu pot să ia. Să vedem ce face guvernul”, a spus Liviu Dragnea.

Citeşte şi: OPINIE/ Tolo: Tot ce a putut Augustin Lazăr a fost să numească «practici discutabile» ce făceau procurorii înainte de 1989, în cazul disidenților politici!

Citește mai multe despre Liviu Dragnea și Sorina Pintea pe Libertatea.