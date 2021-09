Presa greacă a scris că soții Geron se aflau la bordul unui avion cu un singur motor, care s-a prăbuşit pe Insula Samos, în apropiere de Turcia. Numele celor doi, singurele victime, au fost anunţate în mod public astăzi, 14 septembrie.

Haim Geron,witness in corruption trial of former PM Benjamin Netanyahu, was one of the 2 Israelis killed in a light plane crash in Greece. Other was his wife, Esti. Geron was a past dy.DG for engineering & licensing at Communications Ministry.