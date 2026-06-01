Serbia introduce amenzi de până la 17.000 de euro pentru camioanele care nu plătesc taxa de drum electronic

Putevi Srbije, compania publică națională responsabilă de gestionarea, întreținerea și dezvoltarea rețelei rutiere de stat a Serbiei, a anunțat că va începe, de la 1 iulie, aplicarea unei politici de sancțiuni pentru toți proprietarii și utilizatorii vehiculelor din categoria IV care nu plătesc taxa de drum electronic, prin dispozitivul TAG (aparat pentru plata automată a taxelor de drum n.r.).

Autoritățile au reamintit că obligativitatea utilizării sistemului TAG pentru vehiculele de transport marfă a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026. Sancțiunile pentru nerespectarea obligației diferă în funcție de statutul contravenientului.

Pentru persoane juridice, amenzile sunt cuprinse între 500.000 (4.258 euro) și două milioane de dinari sârbești (17.000 euro). Persoanele responsabile din cadrul companiilor pot primi sancțiuni între 10.000 (85 euro) și 100.000 de dinari (851 euro), în timp ce antreprenorii individuali riscă amenzi între 10.000 (85 euro) și 500.000 de dinari (4.258 euro). Pentru persoanele fizice, sancțiunile sunt cuprinse între 5.000 (42 euro) și 50.000 de dnadri (425 euro).

Apel către transportatori

Reprezentanții Putevi Srbije au făcut apel către transportatorii care nu au instalat încă dispozitive TAG să facă acest lucru cât mai rapid.

Potrivit companiei, sistemul permite o traversare mai rapidă, mai simplă și mai sigură a punctelor de taxare și evitarea sancțiunilor suplimentare.

Reguli speciale pe centura Belgradului

Compania a precizat că singura modalitate de plată a taxei de drum pentru vehiculele din categoria IV, în sistemul de colectare a taxelor fără bariere (MLFF) care funcționează pe secțiunea Șoselei de Centură a Belgradului, este prin înregistrarea dispozitivului TAG pe platforma web Toll4All.

Șoferii care folosesc alte tipuri de TAG, precum sistemele preplătite sau postplătite neînregistrate pe platformă, vor primi facturi ulterioare pentru plata taxei, la care se vor adăuga costuri suplimentare aferente procedurilor extraordinare de încasare.

Ce este dispozitivul TAG

Dispozitivul TAG pentru camioane este, în general, un aparat de taxare electronică a drumurilor: îl montezi în vehicul, iar el comunică automat cu sistemul de taxare ca să înregistreze și să plătească tarifele de autostradă, pod, tunel sau alte taxe de infrastructură.

Cum funcționează

Dispozitivul este asociat cu numărul camionului și, uneori, cu clasa de emisii, masa totală sau categoria vehiculului.

La trecerea printr-un punct de taxare sau într-o zonă cu taxare electronică, TAG-ul transmite datele necesare către sistemul operatorului.

Taxa este apoi înregistrată automat, fără oprire la ghișeu sau plată manual

Ce avantaje are

reduce timpul pierdut la punctele de taxare;

ajută firmele de transport să urmărească mai ușor costurile;

poate fi folosit pe mai multe țări sau rețele, dacă este compatibil cu sistemele locale.

Ce trebuie verificat

dacă TAG-ul e valabil doar într-o țară sau și internațional;

dacă acoperă autostrăzi, poduri, tuneluri sau parcări;

dacă funcționează pe bază de preplată, abonament sau facturare ulterioară.

