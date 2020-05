De Livia Lixandru,

Horia Moculescu a declarat pentru Click! că se simte bine și a fost externat din spital.

„Am fost suspect de coronavirus. Am avut toate simptomele specifice, am fost la spital alaltăieri și am făcut trei teste care au ieșit negative.

Iar al patrulea la Cantacuzino, a venit rezultatul acum și e tot negativ. Acum sunt acasă, sunt bine.”, a mărturisit Horia Moculescu pentru sursa citată.

Compozitorul suferă de Boală Obstructiv Pulmonară Cronică, motiv pentru are tuse cronică, bronșită acută și oboseală. Tusea seacă, împreună cu febra și durerile musculare sunt primele și cele mai importante simptome ale infectării cu noul coronavirus.

