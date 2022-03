Iahtul de 600 de milioane de dolari al oligarhului rus Alişer Usmanov a fost confiscat de autorităţile germane

Usmanov a cumpărat vasul de lux în 2016, cu 600 de milioane de dolari, de la constructorul german Lurssen, care a construit iahtul în mai mult de 52 de luni.

Iahtul de 15.917 tone are în mod normal un echipaj de 96 de persoane.

Vasul are cea mai mare piscină instalată vreodată pe un iaht, două locuri amenajate pentru aterizarea elicopterelor, o saună, un salon de înfrumuseţare şi o sală de sport, precum şi 12 apartamente pentru eventualii oaspeţi.

Potrivit Bild, antreprenorul rus Usmanov are afaceri în minerit, industria metalurgică, IT și telecomunicații și, conform revistei „Forbes” 2022, are o avere de 15,3 miliarde de euro. A fost unul dintre primii investitori în Facebook și este unul dintre proprietarii clonei rusești Facebook VKontakte.