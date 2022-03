Cel puțin un milion de refugiați au fugit din Ucraina de la începutul invaziei, în urmă cu o săptămână, a declarat, joi, Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi, potrivit The Guardian.

„În doar șapte zile, am asistat la exodul a un milion de refugiați din Ucraina către țările vecine”, a scris Grandi pe Twitter.

„Pentru alte milioane de oameni din Ucraina, este timpul ca armele să fie reduse la tăcere, astfel încât asistența umanitară să poată ajunge și să salveze vieți”, a continuat el.

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.



For many millions more, inside Ukraine, its time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided.