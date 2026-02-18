„Stratul de zăpadă estimat ar putea depăși 50 cm, având în vedere că la stațiile meteorologice din București acesta măsura deja 44 cm la ora 08:00”, a atenționat Elena Mateescu.

Strat de zăpadă de peste 50 cm la București, la munte ajunge la 180 cm

Pentru județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța, codul portocaliu rămâne valabil până la ora 23:00, conform ANM. Avertizarea vizează ninsori puternice, strat consistent de zăpadă și viscol intens.

„Vorbim de un strat cu grosimi de 20-25 de cm și rafale de 60-80 de km/h. Temporar va fi viscol puternic, zăpadă troienită, vizibilitate sub 30 de cm”, a explicat directorul ANM.

Pe lângă aceste regiuni, o atenționare cod galben este în vigoare pentru sudul Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, precum și zona montană a Carpaților Meridionali și de Curbură.

În zona montană a Carpaților Meridionali, stratul de zăpadă ajunge la 179 de cm, în jur de 162 la Bâlea Lac și 140 cm la Țarcu, iar rafalele de vânt, mai ales în zonele montane înalte, se vor intensifica până la 70-90 km/h.

La Stâna de vale, stratul de zăpadă atingea un metru miercuri la 08:00, 86 de cm la Călimani, circa 78 de cm la Semenic și 69 cm la Întorsura Buzăului.

La stațiile meteo Băneasa și Filaret din București, stratul de zăpadă atingea 45 cm, respectiv 44 de cm azi dimineață, iar la Afumați, 30 de cm.

Elena Mateescu, ANM: 11 grade joi, dar -15 grade sâmbătă

Din punct de vedere termic, astăzi vremea rămâne rece în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, unde temperaturile maxime se situează între -6 și 0 grade Celsius. Minimele nocturne vor coborî între -8 și -1 grad în toată țara.

„Pentru joi și vineri, se prognozează o ușoară încălzire în sud-vestul țării, unde temperaturile maxime ar putea ajunge la 10-11 grade. În regiunile extracarpatice, însă, temperaturile rămân scăzute”, mai spune Elena Mateescu.

În weekend, o nouă masă de aer rece va aduce maxime negative de -7 până la -2 grade și minime de până la -15 grade în Moldova și depresiunile estice ale Transilvaniei, mai ales în nopțile de sâmbătă spre duminică și duminică spre luni.

Meteorologii au emis miercuri noi avertizări Cod galben și Cod portocaliu de ninsori și intensificări ale vântului, valabile pe parcursul acestei zile în 25 de județe și în București.

Un Cod portocaliu de ninsoare și strat consistent de zăpadă este valabil miercuri în județul Ilfov și în municipiul București. În zonele avertizate va continua să ningă, iar la sfârșitul intervalului de avertizare grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 cm.

Traficul feroviar, aerian și rutier din România este perturbat miercuri, din cauza ninsorilor abundente, a viscolului și a copacilor căzuți, iar multe școli sunt închise.

Ieri, Administrația Națională de Meteorologie a emis o alertă de tip cod portocaliu de ninsori în București și alte 12 județe, iar Elena Mateescu, directorul ANM, a vorbit despre cel mai sever episod de iarnă din acest sezon.

Marți, meteorologii au emis și prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 16 februarie – 15 martie 2026.

