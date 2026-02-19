În intervalul joi, 20 februarie, ora 2.00 – duminică, 22 februarie, ora 10.00, sunt prognozate precipitații, polei, ghețuș, strat de zăpadă, viscol și vreme rece.

„În intervalul menționat, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și va cuprinde majoritatea zonelor. În Banat și Crișana vor fi mai ales ploi, iar în Moldova și la munte va ninge”, se arată în informarea meteo ANM de vreme rece.

În restul teritoriului vor fi precipitații mixte, însă în seara de vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă vor predomina ninsorile.

Local cantitățile de apă vor fi de 10-15 l/mp și izolat de peste 20-25 l/mp. Pe spații mici se va forma polei sau ghețuș. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 5-15 cm.

„Vineri, vântul va avea intensificări temporare în regiunile vestice și la munte, apoi începând cu orele amiezii și până sâmbătă seara, și în cele estice și sud-estice. Vor fi viteze în general de 40-55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70-90 km/h. Temporar vor fi viscol și vizibilitate redusă”, mai prognozează ANM.

Tot vineri, vremea va fi rece în Moldova și în nord-estul Munteniei, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 2 grade Celsius.

Sâmbătă se va răci în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile maxime se vor situa între -6 și 4 grade. Minimele termice se vor situa în general între -12 și -2 grade Celsius și va fi ger îndeosebi în nordul Moldovei.

Elena Mateescu, directorul ANM, spunea de ieri că vremea se va încălzi de astăzi, iar de sâmbătă va veni un nou val de ger.

Traficul feroviar, aerian și rutier din România a fost perturbat miercuri, din cauza ninsorilor abundente, a viscolului și a copacilor căzuți, iar multe școli sunt închise.

Meteorologii au emis și prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 16 februarie – 15 martie 2026.

