O fântână săpată pe timp de secetă scoate la lumină o comoară ascunsă

Povestea începe în luna martie a anului 1974, în satul Xiyang din districtul Lintong, o zonă rurală situată la est de orașul chinez Xi’an. Pe fondul unei secete severe, mai mulți fermieri locali au decis să sape o fântână pe un teren arid, în speranța de a găsi o sursă de apă.

La o adâncime de aproximativ patru metri, sapa unuia dintre fermieri, pe numele său Yang Zhifa, a lovit ceva dur. Sub stratul de pământ roșiatic nu se ascundea o stâncă, ci un cap din teracotă în mărime naturală. La început, sătenii au crezut că au dat peste statuia unei zeități locale sau a unui spirit al pământului. Pe măsură ce au lărgit groapa, au găsit vârfuri de săgeți din bronz, mecanisme de arbalete și numeroase fragmente de ceramică aparținând unor siluete umane cu armură. Realizând că obiectele ar putea fi relicve importante, sătenii au anunțat autoritățile.

Armata de Teracotă este formată din 8.000 de soldați de lut. Sursa foto: Shutterstock.

Intervenția arheologilor și identificarea războinicilor dinastiei Qin

Informația a ajuns rapid la Muzeul din Lintong. O echipă de specialiști s-a deplasat la fața locului și a dispus oprirea imediată a excavațiilor amatoricești pentru a proteja artefactele. Sub îndrumarea arheologului Zhao Kangmin, fragmentele recuperate, care au umplut la acea vreme trei cărucioare, au fost transportate la muzeu pentru asamblare și analiză.

După câteva luni de muncă meticuloasă, primele statui au fost reconstituite complet. Datorită experienței sale vaste, arheologul a reușit să identifice imediat originea acestora: erau războinici din perioada dinastiei Qin, datând din anii 221-207 î.Hr.

Vestea acestei descoperiri majore a ajuns la Beijing în luna mai a aceluiași an, grație unui jurnalist aflat în vizită la rude în acea regiune. Articolul său a atras atenția la cel mai înalt nivel, determinând guvernul să formeze imediat o echipă națională de arheologi. Pe 15 iulie 1974, au început săpăturile oficiale care aveau să uimească lumea întreagă.

Cei 8.000 de soldați de lut au fost plasați lângă mormântul primului împărat al Chinei, pe care l-au păzit timp de peste 2.000 de ani. Sursa foto: Shutterstock.

Armata de Teracotă și misiunea sa de peste 2.000 de ani

Odată cu extinderea șantierului arheologic, amploarea descoperirii a depășit orice imaginație. S-a scos la lumină un complex subteran uriaș, situat la mică distanță de movila funerară a împăratului Qin Shi Huang. Cei peste 8.000 de soldați de lut descoperiți au fost modelați manual cu un nivel de detaliu absolut fascinant. Niciunul nu seamănă perfect cu celălalt, fiecare având trăsături faciale, coafuri și elemente de uniformă distincte.

Această uriașă Armată de Teracotă a fost construită cu un singur scop: să îl însoțească și să îl protejeze în viața de apoi pe împăratul Qin Shi Huang. Liderul, care a rămas în istorie drept primul suveran care a unificat China, era obsedat de nemurire și credea că forța și influența sa militară trebuie să se mențină și după moarte. Astfel, el a ordonat crearea acestei garnizoane din teracotă, completată de cai și de care de luptă reale.

Astăzi, locul în care un simplu fermier a vrut să sape o fântână a fost transformat într-unul dintre cele mai importante și vizitate muzee de pe glob, oferind publicului șansa unică de a privi o armată care a așteptat în tăcere timp de două milenii.

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