O fântână săpată pe timp de secetă scoate la lumină o comoară ascunsă

Povestea începe în luna martie a anului 1974, în satul Xiyang din districtul Lintong, o zonă rurală situată la est de orașul chinez Xi’an. Pe fondul unei secete severe, mai mulți fermieri locali au decis să sape o fântână pe un teren arid, în speranța de a găsi o sursă de apă.

La o adâncime de aproximativ patru metri, sapa unuia dintre fermieri, pe numele său Yang Zhifa, a lovit ceva dur. Sub stratul de pământ roșiatic nu se ascundea o stâncă, ci un cap din teracotă în mărime naturală. La început, sătenii au crezut că au dat peste statuia unei zeități locale sau a unui spirit al pământului. Pe măsură ce au lărgit groapa, au găsit vârfuri de săgeți din bronz, mecanisme de arbalete și numeroase fragmente de ceramică aparținând unor siluete umane cu armură. Realizând că obiectele ar putea fi relicve importante, sătenii au anunțat autoritățile.

Imagine de ansamblu cu toți soldații de lut din Armata de Teracotă descoperită în anul 1974
Armata de Teracotă este formată din 8.000 de soldați de lut. Sursa foto: Shutterstock.

Intervenția arheologilor și identificarea războinicilor dinastiei Qin

Informația a ajuns rapid la Muzeul din Lintong. O echipă de specialiști s-a deplasat la fața locului și a dispus oprirea imediată a excavațiilor amatoricești pentru a proteja artefactele. Sub îndrumarea arheologului Zhao Kangmin, fragmentele recuperate, care au umplut la acea vreme trei cărucioare, au fost transportate la muzeu pentru asamblare și analiză.

După câteva luni de muncă meticuloasă, primele statui au fost reconstituite complet. Datorită experienței sale vaste, arheologul a reușit să identifice imediat originea acestora: erau războinici din perioada dinastiei Qin, datând din anii 221-207 î.Hr.

Vestea acestei descoperiri majore a ajuns la Beijing în luna mai a aceluiași an, grație unui jurnalist aflat în vizită la rude în acea regiune. Articolul său a atras atenția la cel mai înalt nivel, determinând guvernul să formeze imediat o echipă națională de arheologi. Pe 15 iulie 1974, au început săpăturile oficiale care aveau să uimească lumea întreagă.

Soldați de lut, în cadru apropiat în care se văd toate detaliile sculpturilor
Cei 8.000 de soldați de lut au fost plasați lângă mormântul primului împărat al Chinei, pe care l-au păzit timp de peste 2.000 de ani. Sursa foto: Shutterstock.

Armata de Teracotă și misiunea sa de peste 2.000 de ani

Odată cu extinderea șantierului arheologic, amploarea descoperirii a depășit orice imaginație. S-a scos la lumină un complex subteran uriaș, situat la mică distanță de movila funerară a împăratului Qin Shi Huang. Cei peste 8.000 de soldați de lut descoperiți au fost modelați manual cu un nivel de detaliu absolut fascinant. Niciunul nu seamănă perfect cu celălalt, fiecare având trăsături faciale, coafuri și elemente de uniformă distincte.

Această uriașă Armată de Teracotă a fost construită cu un singur scop: să îl însoțească și să îl protejeze în viața de apoi pe împăratul Qin Shi Huang. Liderul, care a rămas în istorie drept primul suveran care a unificat China, era obsedat de nemurire și credea că forța și influența sa militară trebuie să se mențină și după moarte. Astfel, el a ordonat crearea acestei garnizoane din teracotă, completată de cai și de care de luptă reale.

Astăzi, locul în care un simplu fermier a vrut să sape o fântână a fost transformat într-unul dintre cele mai importante și vizitate muzee de pe glob, oferind publicului șansa unică de a privi o armată care a așteptat în tăcere timp de două milenii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce dezvăluiri! Soacra lui Nicușor Dan nu s-a ferit și a vorbit despre fiica ei. A spus cu subiect și predicat! Ce a ieșit la iveală despre Prima Doamnă. Mărturia care a stârnit valuri de comentarii
Viva.ro
Ce dezvăluiri! Soacra lui Nicușor Dan nu s-a ferit și a vorbit despre fiica ei. A spus cu subiect și predicat! Ce a ieșit la iveală despre Prima Doamnă. Mărturia care a stârnit valuri de comentarii
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare!
Unica.ro
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare!
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Bernadette Szocs a incendiat „Insula milionarilor”, după frustrarea trăită în Suedia
GSP.RO
Bernadette Szocs a incendiat „Insula milionarilor”, după frustrarea trăită în Suedia
Poliță plătită! Simona Halep a „sărit” la Kyrgios, pozitiv la cocaină: „Viața are un mod ciudat”
GSP.RO
Poliță plătită! Simona Halep a „sărit” la Kyrgios, pozitiv la cocaină: „Viața are un mod ciudat”
Parteneri
Imagini rare cu soția și fiica lui Dominic Fritz. Cum arătau când s-au cunoscut, efectiv nu îi recunoști! Ce salariu are și cu ce se ocupă misterioasa soție cu nume exotic și funcție mare a lui Dominic Fritz
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare cu soția și fiica lui Dominic Fritz. Cum arătau când s-au cunoscut, efectiv nu îi recunoști! Ce salariu are și cu ce se ocupă misterioasa soție cu nume exotic și funcție mare a lui Dominic Fritz
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Avantaje.ro
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]
Tvmania.ro
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]

Știri România

Parteneri
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de KO-uri
Adevarul.ro
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de KO-uri
Mirel Rădoi ar fi gelos pe mașina lui Ofri Arad! Bolidul fotbalistului de la FCSB a întors toate privirile. Foto
Fanatik.ro
Mirel Rădoi ar fi gelos pe mașina lui Ofri Arad! Bolidul fotbalistului de la FCSB a întors toate privirile. Foto
Industria europeană plătește curentul dublu față de SUA
Financiarul.ro
Industria europeană plătește curentul dublu față de SUA
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Oraşul în care ANAF vinde un apartament cu 19.000 de lei. Preţul, redus cu 50% după prima licitaţie
ObservatorNews.ro
Oraşul în care ANAF vinde un apartament cu 19.000 de lei. Preţul, redus cu 50% după prima licitaţie
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Parteneri
CFR Cluj, amanetat la propriu » Cine sunt antreprenorii cărora Ioan Varga le predă clubul: acuzații de manipulare a pieței, afaceri cu aur și un puci eșuat
GSP.ro
CFR Cluj, amanetat la propriu » Cine sunt antreprenorii cărora Ioan Varga le predă clubul: acuzații de manipulare a pieței, afaceri cu aur și un puci eșuat
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
GSP.ro
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
Parteneri
Are toate avizele, dar stă blocat. Cine a oprit proiectul Bala
Mediafax.ro
Are toate avizele, dar stă blocat. Cine a oprit proiectul Bala
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani
Wowbiz.ro
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Ultima ora! Ioana Tufaru, operata de urgenta...Starea ei...
Redactia.ro
Ultima ora! Ioana Tufaru, operata de urgenta...Starea ei...
Primele declarații ale șoferului de TIR care a spulberat o mamă, un copil și o bunică în Capitală. Cum s-ar fi petrecut tragedia
KanalD.ro
Primele declarații ale șoferului de TIR care a spulberat o mamă, un copil și o bunică în Capitală. Cum s-ar fi petrecut tragedia

Politic

Parteneri
EXCLUSIV. Rusofilii din Iași organizează, din nou, o manifestare dedicată „victoriei Coaliției antihitleriste” în România. Invitați de onoare: ambasadorii Rusiei și Cubei
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV. Rusofilii din Iași organizează, din nou, o manifestare dedicată „victoriei Coaliției antihitleriste” în România. Invitați de onoare: ambasadorii Rusiei și Cubei
Oficialul FRF, recomandare pentru șeful lui Dinamo: „Induce o stare de confuzie. Știu doar un bucătar cu numele ăsta!”
Fanatik.ro
Oficialul FRF, recomandare pentru șeful lui Dinamo: „Induce o stare de confuzie. Știu doar un bucătar cu numele ăsta!”
Chiar și o singură arsură solară intensă îți poate afecta sănătatea pentru totdeauna
Spotmedia.ro
Chiar și o singură arsură solară intensă îți poate afecta sănătatea pentru totdeauna