Autorităţile ruseşti au fost alertate despre izbucnirea focului, la ora 12.30. Ministerul pentru Situații de Urgență a declarat că flăcările au afectat 40.000 de metri pătrați.

?#RUSSIA on ?: warehouse for online store #OZON caught fire on Aug 3. Size of fire was over 35k m2 (almost 9 acres) as of last reporting. Located right outside #Moscow. OZON is sort of like a Russian version of Amazon. pic.twitter.com/1l7juIqgXU