Preşedintele rus Vladimir Putin a avertizat, joi trecută, că, în cazul în care Occidentul ar permite Ucrainei să lovească teritoriul rus cu rachete cu rază lungă de acţiune, precum Storm Shadow sau ATACMS, aceasta ar însemna că „ţările NATO sunt în război cu Rusia”.

Kievul cere cu insistenţă permisiunea de a lovi ţinte în profunzimea teritoriului rus cu rachetele care i-au fost livrate de către Occident. Volodimir Zelenski a criticat „întârzierea” în dezbaterile pe această problemă.

În acest context, într-un interviu pentru presa de la Moscova, generalul Serghei Lipovoi, a declarat că „Rusia dispune de suficiente arme pentru a lovi nu doar Ucraina, ci și infrastructura critică a Occidentului”.

„Avem dreptul să lovim punctele de decizie, aeroporturile unde sunt staționate avioanele F-16, centrele logistice și depozitele acestor rachete din România, Polonia și Bulgaria”, a afirmat generalul de aviație.

Lipovoi a adăugat că Statele Unite nu vor putea „sta deoparte” de acest conflict, în ciuda încercărilor lor, „Rusia dispune de suficienți transportatori de arme la sol, pe mare și sub apă pentru a răspunde adecvat”, a precizat generalul.

Lipovoi a exprimat totuși speranța că situația nu va escalada până la acest punct.

