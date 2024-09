Chiar dacă ambele regimuri refuză să spună cifrele oficiale ale soldaților care și-au pierdut viața sau au fost răniți, The Wall Street Journal a aflat că Ucraina a pierdut 80.000 de soldați, iar Rusia aproximativ 200.000. Numărul persoanelor rănite sunt de ordinul sutelor de mii, câte 400.000 de fiecare tabără.

Decesele sunt mult mai mari în tabăra rusă din cauza politicii duse de regimul de la Kremlin, care trimite pe front oameni slab pregătiți sau cetățeni condamnați pentru diverse infracțiuni, inclusiv crimă.

La acest aspect se adaugă și invazia Ucrainei în regiunea Kursk, care necesită detașare de trupe din partea Rusiei și slăbirea altor flancuri. Totuși, puterea Rusiei de a înregimenta noi oameni este mult mai mare decât cea a ucrainenilor.

Populația Ucrainei s-a redus drastic din momentul invaziei declanșate de Rusia

Invaziile desfășurate pe teritoriile ucrainene de către Rusia în ultimul deceniu (n.red. conflictul din Crimeea a erupt în 2014) au făcut ca Ucraina să piardă între 8-10 milioane de oameni. Aceștia au devenit fie refugiați, fie au rămas sub ocupație rusă. The Wall Street Journal susține că invazia asupra Ucrainei mai are o cauză pe lângă nemulțumirile evocate public de Vladimir Putin.

Președintele rus a susținut în urmă cu mai mulți ani că declinul demografic al Rusiei, care a devenit cronic, este o prioritate. Iar pentru asta, unificarea teritoriilor ocupate este una dintre ținte. „În regiunea ocupată Donbas, vânzarea proprietăților și alte tranzacții necesită acum obținerea cetățeniei ruse”, a raportat The Wall Street Journal.

„Demografia este o prioritate pentru Putin și vrea să folosească Ucraina și poporul său pentru a consolida nucleul slav al Rusiei”, a declarat Ivan Krastev, un politolog de origine bulgară și autor al unei cărți viitoare despre demografia europeană. „Dar pentru Ucraina, dilema este existențială: Câți oameni poți pierde într-un război înainte de a-ți pierde viitorul?”

600.000 de tineri ruși au fugit din țară

Cea mai eficientă măsură a lui Putin de a spori populația Rusiei înainte de invazia din 2022 a fost anexarea Crimeei din Ucraina în 2014. Demersul a adăugat aproximativ 2,4 milioane de oameni la populația Rusiei, susține Krastev.

Chiar dacă a adăugat un număr considerabil prin teritoriile cucerite, Rusia a pierdut, în schimb, tineri. De la începutul invaziei rusești, peste 600.000 de oameni au ales să fugă peste graniță și să înceapă o viață nouă. Pentru ca forța de muncă să nu se diminueze, pe fondul plecării tinerilor și depopulării în ritm accelerat din Siberia și zona estică, experții din guvernul rus iau în calcul importul de oameni din Coreea de Nord.

Cu peste șase milioane de persoane care au fugit din Ucraina de la începutul războiului în februarie 2022, potrivit ONU, dar și cu suprafețe mari de teren pierdute în defavoarea Rusiei, populația totală de pe teritoriul controlat de Kiev a scăzut acum la 25-27 de milioane, potrivit estimărilor guvernului ucrainean. Înainte de război, Ucraina avea 40 de milioane de oameni.

Numărul populației Ucrainei după război poate fi calculat doar la câțiva ani după încheierea conflictului, când numărul celor care se vor întoarce va fi clar, a declarat Oleksandr Gladun, cercetător la Institutul de Demografie Ptoukha. Acesta a oferit estimări mai mari, de 42 de milioane pentru populația Ucrainei dinainte de război și 29 de milioane în momentul de față.

Rata natalității a atins un punct critic în Ucraina

Pe lângă decesele militare, rata natalității din Ucraina s-a prăbușit la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată: în prima jumătate a acestui an, de trei ori mai multe persoane au murit decât s-au născut, potrivit datelor guvernamentale.

În această perioadă au fost înregistrate aproximativ 250.000 de decese și peste 87.000 de nașteri, cu 9% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. În 2021, anul dinaintea invaziei la scară largă, au fost înregistrate peste 130.000 de nașteri.

În rândul civililor, bilanțul deceselor rămâne necunoscut. Însă numai cucerirea de către Rusia a orașului-port Mariupol din sud-estul țării, în 2022, a provocat în jur de 8.000 de morți, potrivit estimărilor Human Rights Watch.

