Elena Merișoreanu, îndrăgita solistă de muzică populară, în vârstă de 77 de ani, a fost diagnosticată din nou cu Covid-19 în urmă cu două săptămâni, însă artista și-a asigurat fanii că a trecut cu bine peste boală. Într-un interviu acordat exclusiv pentru Click!, aceasta a vorbit despre starea sa actuală de sănătate și impactul financiar suferit în această perioadă.

Din cauza izolării impuse de boală, Elena Merișoreanu a fost nevoită să renunțe la toate angajamentele artistice, pierzând sume importante de bani. Cu toate acestea, cântăreața a subliniat că, pentru ea, sănătatea este prioritară.

Deși a înregistrat pierderi financiare în perioada în care a fost obligată să stea acasă, Elena Merișoreanu rămâne optimistă și pregătită să revină pe scenă. Artista a dezvăluit și că onorariul ei pentru un eveniment, cum ar fi o nuntă, nu este unul foarte mare, comparativ cu cel al altor vedete din industrie.

„Încă mă mai ustură gâtul, nu sunt tocmai bine, așa că am ratat concertul de la Țebea. Am avut programată și o nuntă, duminica trecută, și, tot așa, nu m-am putut duce. Încă nu mi-am revenit complet, așa că nu mă risc.

Am pierdut pe partea financiară, dar, dă-i încolo de bani, sănătatea e cea mai importantă! Eu, la o nuntă, pentru un program muzical de 45 de minute iau 1.000 de euro. Este foarte bine. Am impresar, el stabilește spectacolele, își ia și el partea lui”, a declarat Elena Merișoreanu pentru Click!.

Ce pensie are Elena Merișoreanu

„Nu mă pot plânge eu când alții au pensii de 1.500 de lei și nu au ce pune pe masă. Ar fi culmea să mă apuc să mă plâng că am pensie mică. Am muncit pentru pensia aceasta 38 de ani, am stat la un ansamblu unde am îndurat multe.

Eu am venit la 16 ani în București așa că nu iau pensia pe care ar trebui să o iau, dar așa era atunci. Când am ieșit eu la pensie erau alte legi, alte proceduri”, a mărturisit Elena Merișoreanu, pentru WOWbiz.ro.

Elena Merișoreanu a avut grijă atât de educația copiilor, cât și a nepoților. „De fapt, cei mai mulți bani i-am cheltuit pentru copii, pentru educația lor, nepoții au fost ținuți numai la școli private și a fost bine, dar îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ce am avut. Nu ne plângem, că ne bate Dumnezeu dacă ne plângem”, a dezvăluit Elena Merișoreanu, pentru WOWbiz.ro.

În urmă cu ceva timp, interpreta de muzică populară a dezvăluit suma pe care o primește de la stat.

„Eu am pe cartea de muncă la Rapsodia Română aproape 37 de ani, la 16 ani am fost angajată, cu decizie guvernamentală. În fiecare an se mai mărește. Ne-ar bate Dumnezeu să ne plângem, când alții trăiesc din 1.500-2.000 de lei. Pensia mea este de aproape 5.000 de lei”, a spus Elena Merișoreanu, în cadrul unei emisiuni TV.

