Potrivit sursei citate, Shakira a fost la LIV, un club de lux din Miami, în estul Statelor Unite, pentru a-și promova noul hit, „Soltera”. Artista columbiană a fost însoțită de modelul Winnie Harlow, influencerul Lele Pons şi cântăreaţa braziliană Anitta.

Shakira a urcat pe scenă pentru a dansa un fragment din noua ei melodie, a cărei dată de lansare nu a fost, încă, stabilită. La un moment dat, artista s-a oprit brusc și și-a aranjat rochia, înainte de a face un semn ferm de „nu”, cu ambele mâini, către cineva din public.

Artista și-a reluat reprezentația, dar a părăsit scena enervată și dezgustată, deoarece fanul continua să o filmeze sub fustă, revenind lângă amicele ei.

Shakira leaves the stage after people were filming under her dress whilst she was dancing to her new single. People are GROSS. pic.twitter.com/AxlBw6yFZL