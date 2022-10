La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, de atunci a crescut constant, iar la începutul lunii august depăşea pentru prima dată în ultimii ani pragul de 8% pe an. Ulterior, acesta a început să scadă uşor după ce guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, declara că băncile au cam sărit calul cu indicele ROBOR şi s-au dus în sus mult mai mult decât rata de politică monetară.

Miercuri, 5 octombrie, Consiliul de Administrație al BNR a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,25% pe an, de la 5,50% pe an.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 8,17% pe an, de la 8,14% pe an anterior, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la nivelul de 8,30% pe an, de la 8,29%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 4,06% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 2,65%.

Indicele IRCC a intrat în vigoare în luna mai 2019.

