Decizia BNR va duce la dobânzi mai mari pentru credite, urmând să fie afectate atât cele noi, cât și cele deja contractate și la care trebuie plătite rate.

Este a șaptea creștere a ratei dobânzii de referință pe care o anunță BNR în acest an, pe fondul creșterii inflației. La începutul anului, dobânda-cheie era de 1,75%.

„Potrivit actualelor evaluări, rata anuală a inflației va continua probabil să mai crească spre finele anului curent, sub impactul șocurilor pe partea ofertei, dar într-un ritm vizibil încetinit”, a transmis BNR.

Instituția subliniază că determinante pentru rata inflației sunt prețurile gazelor naturale și energiei electrice, inclusiv în condițiile modificării schemei de plafonare a prețurilor la energie electrică, precum și de prețurile alimentelor.

Tot miercuri, BNR a decis și majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,25% pe an, de la 6,50% pe an, și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,25%, de la 4,50% pe an, începând cu data de 6 octombrie 2022.

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei, cu dobândă variabilă, a scăzut, miercuri, la 7,92% pe an, de la 7,93% pe an, cât era marţi. ROBOR se aplică creditelor luate până în mai 2019.

Recomandări Când șeful Poliției Capitalei nu spune adevărul: 33 de accidente grave au provocat șoferii băuți în București și 3 au făcut șoferii aflați sub influența drogurilor

IRCC, dobânda de referinţă pentru creditele în lei luate după mai 2019, a urcat la 4,06%, de la 2,65%, potrivit indicelui publicat la finalul lunii trecute de BNR.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Știți cât a ajuns să coste un duș fierbinte?”. Dezvăluire șoc făcută de un român mutat în Danemarca

Playtech.ro Decizia ȘOC luată de Meghan Markle și Prințul Harry. Răsturnare de situație în SCANDAL, nimeni nu se aștepta

Viva.ro Acuzații grave pentru soțul unei vedete de televiziune din România: 'Continuă să abuzeze studente' Cum a reacționat acum soția lui

Observatornews.ro Schimbări la examenul pentru permisul auto. Proba practică ar putea fi susținută și cu examinatori autorizați

Știrileprotv.ro O ucraineancă a dezvăluit întrebarea pe care o pun mereu soldații ruși în localitățile pe care le invadează. VIDEO

FANATIK.RO Cum a murit, de fapt, Ana Aslan. Comuniştii nici măcar nu au vrut să-i respecte ultima dorinţă: “A fost ţinută la camera frigorifică 24 de ore”

Orangesport.ro Pink a dat peste un român într-un hotel şi a început o discuţie incredibilă! "Nu înţelegi, aici nu e ca pe scenă". Artista i-a dat o replică neverosimilă

HOROSCOP Horoscop 5 octombrie 2022. Leii pot ajunge la concluzii mai cumsecade legate de anumite asocieri, parteneriate, colaborări de tot felul

PUBLICITATE Află cât îți poți permite să plătești lunar pentru un credit