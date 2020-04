De Justin Gafiuc,

Aflat în personalul de primă linie, la ATI, Diana Căprărin e unul dintre doctorii de la Spitalul Județean Deva depistați pozitiv. E internată de sâmbătă la Timișoara, “vom putea pleca acasă după cinci zile, dacă ne ies două teste negative, apoi vor urma 14 zile de izolare acasă”.

Diana Căprărin / foto: Facebook

E șefa sindicatului medicilor din unitatea de la Deva. Tot colectivul a intrat în carantină pentru două săptămâni, cu tot cu cadrele medicale și pacienții internați la momentul deciziei de închidere.

“Aici vin toate urgențele majore din județ”

Încearcă să-și explice cauzele care au dus la această situație: “Am beneficiat de foarte puține materiale de protecție la început, în urmă cu o săptămână-zece zile, iar echipamente au început să apară abia când curgeau posibilele cazuri de COVID-19. Dar a existat o perioadă critică în care virusul s-a răspândit în tot spitalul, pentru că n-am fost protejați corespunzător”.

Au existat acuzații că n-am purtat echipamente. Păi, cum, dacă nu le ai? Dacă vine un caz pozitiv clar, cu ce te duci? Diana Căprărin, medic ATI confirmat pozitiv:

Apoi povestește coșmarul pe care îl trăiesc doctorii rămași la Deva: “E ceva de groază acum. Abia au început să-i testeze pe o parte dintre colegii care au rămas închiși în spital, unii plâng, pur și simplu! Sunt închiși acolo și nu li se dă drumul să iasă!”.

Atrage însă atenția și asupra altui lucru important: “Am solicitat ca Spitalul Deva să nu fie dedicat pentru COVID-19, fiindcă aici vin toate urgențele majore din județ. Vor continua să existe ocluzii intestinale, politraumatisme, accidente rutiere, come. Unde se duc oamenii ăștia? Îi abandonezi? Nu-i corect!”.

“Abia din 10 aprilie vom avea aparat de testare la Deva”

Bianca Glodean, medic primar interne, e adjuncta lui Căprărin la sindicatul din Spitalul Deva.

Bianca Glodean / foto: Facebook

Ea confirmă varianta lipsei de materiale la începutul crizei: “Necazul mare a fost că nu au existat combinezoane, măști FFP3. De acum vreo două săptămâni am utilizat, e drept, măscuțele clasice, mănuși, botoșei și halate de vizitator, pe care le-am oprit pentru noi”.

Glodean stă acasă, în izolare, prezintă simptome, a fost testată și așteaptă rezultatul. Deplânge însă soarta colegilor carantinați în spitalul din Deva.

“Cei rămași înăuntru sunt într-o stare precară fizică, psihică, nu cred că a fost măsura cea mai fericită. Vi se pare firesc să privezi niște oameni de libertate, când aveai opțiunea să-i duci pe toți la casele lor, în izolare, iar cu pacienții să rezolvi o mutare, pentru că nu erau foarte mulți? Bianca Glodean, medic primar interne și adjuncta lui Căprărin:

Glodean explică de ce există întârzieri majore la testarea medicilor din Deva: “E vorba despre o incapacitate, fiindcă nu există aparat. Doctorița Stoian, șefa laboratorului, a mișcat oameni de afaceri, care au contribuit la achiziționarea unuia, dar ne lipsesc deocamdată kiturile. Abia din 10 aprilie știam că urma să devină funcțional. Înțeleg că noul manager, Didilescu, ar fi adus, totuși, niște kituri pentru cei carantinați. Vedem ce se întâmplă, lucrurile sunt într-o permanentă evoluție!”

“Alți colegi au deja simptome”

Nu înțelege de ce opinia publică nu e de partea medicilor în acest caz: “Am mai văzut că lumea ne blamează, că nu suntem curajoși, că am depus un jurământ. Dar suntem și noi oameni, suntem la fel de speriați ca restul populației! Sunt colegi, undeva până în zece ca număr, care prezintă deja simptome, așteaptă și ei testarea. Nu suntem lași, dar nici așa nu-i normal, fiindcă medicul care se îmbolnăvește nu-l mai poate ajuta pe pacientul din fața lui”.

“Prefectul doar țipa: «așa vrem, așa facem», «tu să taci!», «cine ești tu?»”

Glodean rememorează că “în urmă cu circa trei-patru săptămâni am avut o ședință la Consiliul Județean, în care poate ar fi trebuit să ne ascultăm cu toții mai cu calm și atenție, pe argumente. Am atras de atunci atenția că Spitalul din Deva se va transforma într-un focar de infecție și, din păcate, am avut dreptate”.

Ea spune: “Am semnalat că spitalul din Hunedoara e mult mai potrivit, logistic, să preia sarcinile COVID-19, iar Deva să rămână cu statutul de urgențe. La Deva nu poți face nici circuite separate pentru cazurile de coronavirus, deoarece conformația clădirii nu-ți permite”.

“Prefectul însă, care pare un om foarte drăguț la televizor, a avut o atitudine cu țipături, de tipul «așa vrem, așa facem», «tu să taci!» ,

«cine ești tu?»” Bianca Glodean:

“Eu am încercat să-mi expun punctul de vedere, dar dânsul a ieșit din sală, a rămas să-i țină partea directorul medical, Claudiu Antal. Le doresc succes în continuare! E adevărat că nu prefectul a dat ordinul de carantinare a Spitalului, ci DSP, în urma unei discuții cu ministerul. Dar prefectul a ordonat transformarea Spitalului Deva în spital COVID-19 fără să aibă drept, pentru că încălca planul alb”, a mai spus Glodean.

“DSP îi ceartă pe medici că nu s-au protejat”

Bianca Glodean relatează și tensiuni în relația cu DSP: “N-am trecut personal printr-un asemenea episod, dar știu că au existat colegi cărora li s-a reproșat că, de fapt, n-au avut grijă să se protejeze. Spun cei de la DSP că măscuțele simple și mănușile sunt suficiente dacă intri în contact cu bolnavul doar la nivel de vizită, fără să te apropii”.

Lucrurile se schimbă doar dacă faci proceduri apropiate de pacient, cum s-a întâmplat la doctorița Căprărin, care a procedat la o intubare, sau la medicul Demeter, care a realizat o endoscopie. Atunci trebuie măști FFP3, care însă nu existau. Au mers tot cu măști simple, din lipsă de dotare. Bianca Glodean:

“Am văzut că s-au creat discuții vizavi de relația dintre spitalele din Deva și Hunedoara. N-am nimic cu colegii de acolo, chiar îmi sunt dragi și-i respect, știu că și ei se luptă cu aceleași probleme, dar rămân la părerea că acolo e unitatea care trebuia alocată pentru COVID-19, nu Deva! Nu sunt deținătorul adevărului absolut, dar trebuia să iau această poziție. Uitați-vă la ce s-a ajuns!”, a încheiat Bianca Glodean.

