De Diana Meseșan,

În noaptea de duminică spre luni, 30 martie, Spitalul Județean Deva a devenit al treilea spital din țară care s-a închis și a intrat în carantină de la începerea epidemiei, după Spitalul Dimitrie Gerota din București și Spitalul Județean Suceava.



Personalul medical și pacienții internați vor fi ”izolați” în spital timp de 14 zile, timp în care nu se va putea ieși din spital și nu se vor face alte internări. Libertatea a stat de vorbă cu cadre medicale din spital pentru a înțelege cum s-a ajuns în această situație dramatică.



Care sunt ultimele cifre privind rata de infectare în spital? ”Oncologia e pierdută”



Cel puțin șase medici sunt infectați: trei in trei doctori de la secția de Oncologie, doi de la secția ATI (anestezie și terapie intensivă), unul de la Medicină Internă. Ultimele două cazuri au fost confirmate ieri.

Cel puțin 9 pacienți infectați la Secţia de Boli Infecţioase și 3 pacienți infectați la secția ATI

Numărul pacienților și cadrelor infectate e mai mare în realitate, pentru că nu au fost procesate încă toate testele.

Cifrele au fost confirmate pentru Libertatea de către fostul manager interimar Daniela Roșca, cu câteva ore înainte de anunțul închiderii spitalul. Managerul a fost suspendat luni dimineața, a anunțat Vasilică Potecă, prefectul județului Hunedoara.



Recomandări În timp ce alte țări apelează la medici pensionari, 90 de asistente medicale și infirmiere, concediate, în plină pandemie, la Iași

Avem medicii de pe Oncologie contaminați. Nu știm câte cadre medicale de acolo sunt bolnave. Am soră cu metastaze osoase în stadiul 4. Ce fac cu ea? Toată lumea e în colaps, nimeni nu îți răspunde, te redirecționează.

Cristina Neagu, asistentă medicală la Secția de Ginecologie a spitalului:

”Oncologia e pierdută”, a adăugat aceasta.

Cronologia infectării la Spitalul Județean Deva:



Secția Oncologie a intrat în carantină pe 25 martie, în aceeași zi în care au fost depistați ca fiind pozitivi primii doi medici.

Cel de-al treilea, confirmat ulterior ca pozitiv, a rămas să lucreze pe secție, ”pentru că rezultatele testului nu îi sosiseră încă”, iar ”pacienții nu puteau fi lăsați singuri”, a explicat fostul manager interimar al spitalului Daniela Roșca.

Tot pe 25 martie, în jurul orei 23, a murit un pacient oncologic în fază terminală, în vârstă de 74 de ani. A fost anunțat printre decesele Covid pe 28 martie, când au sosit rezultatele testului său.



La Secția Oncologie mai sunt internați acum 11 pacienți, ale căror rezultate nu sosiseră încă duminică seara, 29 martie, deși au fost expuși contactului cu doctorii infectați. În ultima săptămână au avut loc două decese în secție. La unul dintre cazuri, bărbatul de 74 de ani, s-a confirmat post-mortem că era pozitiv. La celălalt nu a sosit rezultatul.

Pe 26 martie, Secţia de Pneumologie a intrat în carantină și a fost închisă pentru dezinfecţie, după ce un pacient a fost confirmat cu coronavirus.

În aceeași zi s-a anunțat că Spitalul Județean de Urgență va fi dedicat pacienților cu coronavirus.

Multe cadre medicale și pacienți își așteaptă încă rezultatele testului pentru Covid-19. De exemplu, asistentele de pe Secția Oncologie nu își primiseră încă rezultatele duminică, 29 martie, la patru zile după ce secția a intrat în carantină. Își așteaptă rezultatele într-un hotel din Deva unde stau în carantină.

Recomandări Ministrul Sănătății i-o retează lui Firea: ”Nu voi semna testarea celor 10.000 de bucureșteni. S-ar folosi aceeași aparatură de analiză de la Balș”

Cum s-a ajuns aici? Secțiile din linia 2, neglijate

Mai multe cadre medicale din spital au explicat că au fost atacate mai întâi secțiile din linia a 2-a, cărora le-a lipsit echipamentul de protecție.



Recomandări Cel mai mare spital din țară are medici și pacienți bolnavi de COVID-19. Managerul de la ”Universitar”: ”Da, luăm măsuri și nu accept să refuzăm bolnavii”

Echipamentul standard pentru aceste secții a fost ”echipamentul de protecție minimal, așa cum a definit și DSP, mască cu trei pliuri de unică folosință, mănușile și halatul”, a spus fostul manager interimar Daniela Roșca.



”Combinezoanele pentru Covid erau pe secțiile unde era riscul mare. UPU, Boli Infecțioase, Terapie Intensivă. Că nu am avut. Când am avut, am dat. Acum au toate secțiile, minim 10 combinezoane.”

Respectivele combinezoane nu au venit de la furnizori. Nu am avut ce să facem. De unde Doamne să dăm?

Daniela Roșca:

Echipamentele speciale s-au distribuit inițial către secțiile cu un potențial mare de infectare. Celelalte au fost neglijate, considerându-se că riscul de infectare nu e la fel de mare.



Consecința a fost că personalul medical din ”planul doi de luptă”, precum cel din Secția Oncologie, care părea mai ferit, deci a fost mai puțin protejat, s-a îmbolnăvit mai repede.



S-a creat în felul acesta un lanț de infectare între cadre medicale și pacienți, un fenomen observat și în Italia, Franța sau Spania.



Odată ce există transmitere comunitară în orașul și zona respectivă, orice secție este expusă riscului de infectare. De exemplu, poate să se interneze un pacient infectat cu Covid, dar asimptomatic, iar acesta va transmite boala în secție.

Gărzi la secțiile carantinate



În plus, a mai existat un alt circuit de transmitere a bolii prin spital, a spus Monica Cireș, asistentă medicală la Secția Hemodializă.



Doctori de la Interne și Hemodializă, de exemplu, deserveau secția de Oncologie în timpul gărzilor, secție care devenise focar de infecție. Mergeau acolo fără un echipament special de protecție.



Au primit echipament abia după ce secția Oncologie a intrat oficial în carantină.



”Noi ar trebui să facem scut în jurul oamenilor care au imunitatea scăzută, nu să plimbăm virusul de colo, colo”, adaugă Monica Cireș.”Nu ne putem juca cu viețile oamenilor. Și ce dacă sunt bolnavi de cancer, și ce dacă sunt bătrâni? Sunt bunicii, părinții noștri.”

Cadrele medicale umblau cu termometrele în poșete



”Noi de o vreme ne luam temperatura, să ne ducem într-o stare de sănătate bună la servici”, a explicat un cadru medical de la secția Oncologie, care a dorit să rămână anonim. Deși a intrat în contact cu medicii infectați, aceasta nu a fost testată încă și se află în izolare la domiciliu.



”Toți erau cu termometrele, ne verificam. Nu aveam dimineața timp să îmi iau febră, mă duceam cu termometrul în poșetă și îmi luam febra. Și pacienții erau scanați. Era o asistentă cu un scanner termometru, le lua febra și îi întreba dacă au fost în țări străine.”



Marți, 24 martie, a sunat-o unul dintre doctorii de la Oncologie. ”Uitați am febră și nu pot veni așa. Eu mă adresez medicului Infecționist să văd ce am de făcut.”



”Toți ne feream de ideea că fiind așa contagios, te poți trezi tu foarte grav și să răspândești boala. Ei nu s-au mai prezentat”, adaugă cadrul medical.



”Lucrează cu oamenii ăștia cu cancer care aveau imunitatea slăbită și ei se mai temeau să vină la servici să nu fie purtători de ceva și să dea mai departe.”



Aceasta spune că este esențial ca toate cadrele medicale să fie testate. ”Poți să te întorci la spital și veriga să meargă mai departe.”



Cadrelor medicale le era frică să sa nu devină vectori de infectare și parte din lanțul de contaminare. Și chiar asta s-a întâmplat.



DSP Hunedoara realizează în prezent o anchetă epidemiologică pentru a explica cum s-a răspândit virusul în spital, a spus fostul manager Daniela Roșca, cu câteva ore înainte să fie demisă.



În spital mai sunt 69 de pacienți.



”Medicii depistaţi pozitiv COVID-19 vor fi internaţi pe Secţia de Boli Infecţioase a spitalului, iar restul personalului medical va îngriji pacienţii internaţi, fără a părăsi unitatea sanitară, timp de 14 zile”, a declarat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Hunedoara, Lucian Morogan.



”În această perioadă se intensifică procedurile de curăţenie, dezinfecţie, se instalează echipament de protecţie iar spitalul nu va mai prelua cazuri noi pe perioada celor 14 zile. De asemenea, nici pacienţii nu vor fi externaţi în acest interval, pentru a evita răspândirea coronavirusului”, a încheiat reprezentantul Prefecturii.

Citeşte şi:

Institutul Socola motivează concedierile a 90 de cadre medicale în plin COVID-19: “Bani insuficienți pentru salarii și suspiciuni de fraudare a concursului”

“Estul Europei riscă să devină un focar de coronavirus”. The Guardian critică lipsa testării din România și din țările vecine

GSP.RO Tragedie: Martin Tudor a murit după un infarct. Fostul portar al Stelei avea 43 de ani

HOROSCOP Horoscop 30 martie 2020. Berbecii trebuie să țină cont de prieteni