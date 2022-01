INTERVIU. Fostul mare fotbalist român care a antrenat două echipe din Kazahstanul cuprins de revolte: „Citesc ce scrie presa și nu-mi vine să cred”

Ajuns la 61 ani, Ioan Andone e un antrenor cu rezultate în Kazahstan. Fostul fundaș de la Corvinul, Dinamo, Elche (Spania) și Heerenveen (Olanda), plus echipa națională a României a calificat două echipe din această țară în cupele europene. E vorba de Astana (2013) și Aktobe (2015).

Ioan Andone a jucat pentru România la Mondialul din Italia 1990 și la Europeanul din 1984

Rămas în contact cu conducătorii fotbalului de la Nur-Sultan (Astana), Andone spune că e în continuare conectat la țara asiatică și citește mereu ce se întâmplă acolo. „E unul dintre locurile mele preferate și nu-mi vine să cred ce citesc în aceste zile”, spune Andone, despre țara cu regim autoritar cuprinsă de proteste față de creșterea prețului la combustibil și în care după demisia guvernului, au intervenit trupele rusești.

Libertatea/GSP: – Domnule Andone, de ce sunteți mirat de evenimentele din Kazahstan?

Ioan Andone: – Să știți că am stat acolo în două perioade. Întâi la Astana, un oraș extraordinar, care m-a impresionat. Un mic Dubai, plin de sticlă și marmură peste tot, o minunăție. Apoi am ajuns și la Aktobe, oraș industrial, cu oameni muncitori, care lucrau la combinatele de acolo. Să știți că nu am auzit de nicio problemă în cele două perioade. Niciun scandal, criminalitate, ne plimbam liniștiți pe stradă. În cele două echipe am avut și mulți fotbaliști kazahi, care, sigur, erau mai impulsivi pe teren, mai arțăgoși, dar niciodată în afara fotbalului. Era ordine și disciplină peste tot.

O imagine din Nur Sultan (fostă Astana), dinaintea izbucnirii revoltelor. Foto: 123rf.com

– Aveți doar cuvinte de laudă. Totuși, cum să se schimbe situația așa?

– Am rămas conectat, am citit știri și după ce am plecat de acolo. Sunt pasionat și de istorie, și chiar am citit multe despre țară și despre istoricul ei. Sigur, pe lângă ce am văzut cu toții acum, de creșterea bruscă a prețului la carburanți, să știți că, după ce am plecat de acolo, am aflat că tenge-ul (moneda locală, n.red.) se devalorizase. (n.r. Business Insider a prezentat devalorizarea tenge-ului în 2015)

– Și era o monedă puternică?

– Era, chiar era. Cel puțin între 2013 și 2015. Își permiteau să ne plătească direct în euro, conturile erau în euro. Și, în general, vorbeam de un stat bogat. Pentru că deplasările erau foarte lungi, se făceau exclusiv cu avionul. Mă rog, mai puțin una, la Karaganda, era o distanță de vreo 100 de kilometri. Însă, în rest, avion. Transportul era plătit de federația de fotbal de acolo. La fel, n-am avut niciodată probleme cu banii.

– OK, vorbim de fotbal. Însă omul de rând?

– Și ei trăiau bine. Vă dau un exemplu. Când am ajuns acolo, am cerut o mașină pentru a mă deplasa. Mi-au spus că nu-mi vor da, fiindcă nici nu știu orașul, și îmi dau direct șofer. În timp am tot discutat cu șoferul, un om simplu. Și câștiga foarte, foarte bine. Chiar m-a invitat de câteva ori la el acasă. Am rămas în relații ok și cu el, și cu conducătorii, care m-au invitat când a jucat campioana României acolo, CFR Cluj.

Protest în Alma-Ata Foto: EPA

– La ce vă așteptați în viitorul apropiat?

– Sper să se calmeze lucrurile, pentru că e unul dintre locurile în care aș reveni cu drag. Și nu doar la Nur-Sultan, cum se numește acum Astana. Ci și în fosta capitală, Alma-Ata. Să ai un oraș extraordinar, ca Alma-Ata, și imediat lângă, nu la 100 de kilometri, fix lângă muntele de peste 4.000 de metri e extraordinar. Kazahstanul e țara în care am avut rezultate bune, am dus două echipe în cupele europene, și nu-mi vine să cred ce citesc.

Cine e Ioan Andone

Ioan Andone e un fost mare fotbalist român. Crescut de Mircea Lucescu la Corvinul Hunedoara, unde a prins o generație de top, alături de Mircea Rednic, Mișa Klein sau Romulus Gabor, Andone a ajuns la Dinamo, unde a devenit o legendă a clubului alb-roșu.

În plus, a jucat la două turnee finale cu România, Euro 1984 și Campionatul Mondial din Italia, 1990.

Are câte 5 trofee ca jucător și 5 ca antrenor, dintre care 3 titluri de campion, 6 Cupe ale României și o Supercupă, dar și alte 3 trofee cu CFR Cluj (două titluri de campion și o Cupă).

La Astana a fost vicecampion al Kazahstanului în 2013, terminând la 6 puncte în spatele lui Aktobe. A revenit în țara asiatică în 2015 chiar la Aktobe, pe care a dus-o pe locul 3.

