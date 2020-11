Ionel Arsene îl laudă pe traseistul politic pe care l-a pus șef la Spitalul Neamț: „E un administrator mai bun decât cel de la pompe funebre pus de Tătaru”

„Domnul Micu a fost primarul Romanului, este un administrator foarte bun, îi cunosc capacitățile. În fruntea spitalului, nu trebuie să fie neapărat un medic, ci un organizator bun și domnul Micu are aceste abilități. Oricum, cred că e mai bun decât soluția ministrului Sănătății care a pus în fruntea spitalului un director de pompe funebre.”, a explicat șeful CJ Neamț, Ionel Arsene, întrebat de Libertatea de ce l-a pus pe Lucian Micu manager la Spitalul Județean Neamț.

Ionel Arsene (mijloc dreapta) alături de proaspăt revenitul în septembrie în PSD, Lucian Micu (dreapta). Foto: Facebook/Lucian Micu

„Patru din cei opt manageri i-a schimbat Tătaru”

În ceea ce privește schimbarea a opt manageri într-un singur an la șefia Spitalului, Arsene a arătat cu degetul spre ministrul sănătății, Nelu Tătaru, și spune că 4 dintre aceștia îi aparțin liberalului.

„Pe patru manageri i-a schimbat ministrul Sănătății, de aceea am ajuns să schimbăm opt în total. În plus, ultimul și-a dat demisia după aglomerația creată în curtea spitalului și am fost nevoit să numesc rapid un alt conducător.”, s-a apărat Arsene.

„Problema e cu infrastructura spitalului, nu cu aparatura”

În plus, șeful CJ Neamț a răspuns și acuzațiilor că și-a făcut campanie pe spinarea investițiilor inexistente de la Spitalul Județean Neamț: „Vă auziți ce spuneți?”

„Secția ATI avea toată aparatura de ultimă generație. Nu m-am lăudat cu investițiile, le-am făcut. Am investit în ultimii doi ani 20 de milioane de lei în echipamente, mai mult decât s-a făcut în ultimii 30. Secția ATI avea tot ce era necesar.”, a spus Arsene.

Recomandări Medicii belgieni se plâng că partea română nu a transmis din timp dosarul lui Cătălin Denciu. „Nu este foarte profesional”

Acesta dă vina pe circuitele învechite și infrastructura depășită.

„Problema e infrastructura veche de 60 de ani a spitalului. 90% din spitalele de urgență din România se confruntă cu această problemă. Totul este atât de învechit, încât este imposibil să faci circuite care să fie aprobate de ISU.”, a adăugat președintele CJ Neamț.

Întrebat de reporterul Libertatea de ce nu a investit și în renovarea spitalului și a circuitelor, Arsene s-a apărat: „Nu puteam face mai mult la SJU Neamț. Am investit mai mult decât oricând, dar nu poți transforma o clădire veche. Am tot urlat în ultimele săptămâni că spitalul e suprasolicitat.”

„Nu cred că eu trebuie să-mi dau demisia”

Șeful CJ îi arată cu degetul pe premierul Ludovic Orban și pe ministrul Sănătății Nelu Tătaru care ar refuza, din rațiuni electorale, să deschidă un spital nou-nouț, pregătit pentru pacienții COVID.

Recomandări Portret de politician descurcăreț: Lucian Micu, managerul spitalului de la Piatra Neamț, traseist prin trei partide și numit de PSD la conducerea spitalului

„Avem la Lețcani, Iași spital mobil cu 250 de paturi și 103 locuri la ATI, dotat cu tot ce este nevoie. Stă închis pentru că ministrul Sănătății nu vrea să deschidă un spital făcut de doi șefi de CJ de la PSD. Am insistat să îl deschidă, când am avut curtea plină de oameni care nu mai aveau loc la Spitalul de Urgență.”, se plânge Ionel Arsene.

Ionel Arsene nu își găsește nicio vină. Ba dimpotrivă, spune că el a încercat să atragă atenția că se va produce un dezastru.

Nu cred că eu trebuie să-mi dau demisia. Consider că vina mea e că nu m-am pus în genunchi și nu m-am legat cu lanțuri de Palatul Victoria ca să oblig Guvernul să deschidă spitalul modular de la Iași Ionel Arsene, președintele CJ Neamț









PARTENERI - GSP.RO Gestul făcut de Ronaldo după ce el și iubita lui au fost puși să aștepte 40 de minute la restaurant. "Clienții erau toți șocați"

PARTENERI - PLAYTECH Prinsă în pădure cu amantul! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

HOROSCOP Horoscop 15 noiembrie 2020. Taurii fac curățenie în viață și aruncă la gunoi cele mai supărătoare situații

Știrileprotv.ro Care sunt locurile cu cel mai mare risc de infectare cu coronavirus. Acolo s-au îmbolnăvit 85% dintre persoane

Telekomsport Detalii mai puţin ştiute despre medicul erou din Piatra Neamţ, Ioan Cătălin Denciu