Telefonul a fost ridicat la peste 30 de kilometri deasupra Pământului

Experimentul a avut loc pe 24 iunie și a fost organizat de producătorul de huse RhinoShield împreună cu compania britanică Sent Into Space și a avut loc în apropiere de Kiruna, în nordul Suediei. Un balon stratosferic a ridicat telefonul până la 30.607 metri, adică 100.418 picioare și 8 inchi.

Pentru comparație, Guinness World Records arată că avioanele comerciale zboară în mod obișnuit la aproximativ 9.000 de metri, iar Everestul are o altitudine de 8.848 de metri. Telefonul a fost astfel ridicat la de peste trei ori mai sus decât cel mai înalt munte de pe Pământ. Odată ajuns la altitudinea stabilită, iPhone-ul a fost eliberat și a început căderea spre Pământ, fără o parașută pentru protejarea telefonului.

Husa a fost inspirată inclusiv de airbagurile mașinilor

Telefonul folosit pentru experiment era un iPhone 17 Pro echipat cu o husă AirX produsă de RhinoShield. Compania spune că proiectarea acesteia s-a inspirat inclusiv din airbagurile automobilelor și din sistemele de amortizare folosite la încălțămintea sport. Husa utilizează camere de aer și o structură concepută pentru a distribui energia produsă în momentul impactului. Înaintea experimentului din Suedia, inginerii au efectuat inclusiv teste la temperaturi sub zero și teste de presiune pentru a simula condițiile întâlnite în stratosferă.

Un iPhone 17 Pro a căzut de la 30.607 metri și a supraviețuit (2)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

RhinoShield susține că tehnologia AirX poate reduce cu 81% impactul transmis către telefon, în condițiile standard de testare folosite de companie.

Au căutat telefonul mai bine de cinci ore

Echipele au ales zona centrului spațial Esrange din Suedia tocmai pentru că în jurul acestuia există o întindere foarte mare de teren nelocuit. Asta reducea riscul ca telefonul aflat în cădere să ajungă într-o zonă populată. Problema a apărut însă după aterizare.

Sistemele de urmărire au restrâns zona în care se afla telefonul la aproximativ doi kilometri, însă echipa a avut nevoie de mai mult de cinci ore pentru a-l găsi în sălbăticia din nordul Suediei.

„Să găsești un singur telefon într-o asemenea întindere era ca și cum ai căuta un ac într-un car de fân uriaș”, a explicat Mujou Hsiao, reprezentant RhinoShield, pentru Guinness World Records.

Doar patru persoane, în afara pilotului, au putut participa la prima căutare cu elicopterul: doi ingineri de la Sent Into Space și doi cameramani.

iPhone-ul a fost găsit intact

Când echipa a ajuns în cele din urmă la dispozitiv, acesta nu prezenta daune în urma căderii. Guinness World Records confirmă că telefonul recuperat în Kiruna a rămas intact după căderea de la 30.607 metri. Performanța a fost recunoscută drept recordul pentru cea mai mare înălțime de la care a fost lăsat să cadă un telefon mobil aflat într-o husă, pe un teren natural.

Experimentul fusese pregătit timp de aproximativ un an, iar pentru zbor au fost dezvoltate sisteme speciale de eliberare, camere și dispozitive de localizare. Guinness precizează că au fost folosite mai multe dispozitive în cadrul încercărilor, la diferite altitudini, iar telefonul care a ajuns la 30.607 metri a stabilit recordul final.

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