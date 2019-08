Țara cu 4000 de ani de istorie, cu electrizanta atmosferă orientală desprinsă din poveștile 1001 de nopți, locul unde Zoroastru a profețit despre singurul zeu, Ahura Mazda, și unde vechile caravane încărcate de mărfuri de toate felurile traversau celebrul Drum al Mătăsii, Iran te așteaptă să îl explorezi într-un circuit memorabil de 10 zile!

Profită de Oferta Specială pregătită de Europa Travel și descoperă Iranul la tariful de 1340 euro/persoană, ce include reducerea de 100 euro din tariful standard de 1440 euro, valabil pentru rezervări până la 30.08, pentru pentru plecarea din 06.10!

Teheran, cultură și tradiție

Călătoria începe cu descoperirea Teheranului, o capitală vibrantă cu puternice rădăcini în tradiție, unde te vei pierde printre nenumărate moschei, palate, turnuri și sinagogi. Teheran este un oraș extrem de colorat, un adevărat furnicar de culturi și oameni mai ales în Bazar, unul dintre cele mai mari din întreaga lume arabă – găzduind nu mai puțin de 10.000 de magazine ticsite de mărfuri de toate felurile.

Cel mai fotografiat obiectiv al orașului este Podul Naturii – Tabi`At, cu una dintre cele mai futuriste arhitecturi, însă simbolul de drept este, fără îndoială, Palatul Golestan. Această bijuterie a dinastiei Qajar, face parte din UNESCO, uimind prin detaliile arhitecturale armonioase și complexul de grădini cu fântâni extrem de elegante.

Grandoarea Iranului este evidențiată cel mai bine în cadrul Muzeului de Bijuterii, unde sunt expuse comorile monarhilor, printre care se numără și cel mai mare diamant roz din lume. O altă piesă importantă a muzeului este Globul Pământesc ce a fost realizat integral din aur și încrustat cu aproape 52.000 de pietre prețioase (rubine, grantate, diamante).

Caleidoscop de culoare

Kashan, una dintre primele așezări preistorice ale Iranului, se remarcă prin grandioasele Grădini Shah ce ocupă 2 ha, incluzând numeroase fântâni mozaicate, arbori seculari și foișoare înconjurate de trandafiri. Shah a fost oaza exotică a regilor Dinastiei Safavide, și face astăzi parte din UNESCO. În Kashan vei putea admira cel mai bun exemplu de baie tipic iraniană, cu mozaicuri repetitive, colorate în nuanțe diverse de albastru, ce au fost realizate pentru Sultanul Amir Ahmad. Urcă pe acoperiș pentru a capta priveliști spre numeroasele domuri ale băilor ori te poți retrage în grandioasa Moschee Aqa Bozorg ce găzduiește și o Școală Islamică, unde sunt predate învățăturile din Coran.

Locul ce amintește poate cel mai bine de grandioasa perioadă safavidă este Isfahan, o fostă capitală grandioasă marcată prin imensa Piață Naqsh-E Jahan, unde sunt reunite cele mai importante structuri iraniene: de la Moscheea Regală și până la Palatul Ali Qapu. Fiecare amețind călătorul prin unicitatea detaliilor arhitecturale, un adevărat caleidoscop de culoare și armonie.

În inima orașului vechi, înconjurat de un parc exotic, tronează „veșnicul” Palat Regal Chehel Sotun cunoscut pentru cei 20 de stâlpi din marmură care se reflectă în apele clare ale lacului, de unde și-a primit supranumele de Palatul celor 40 de coloane. Mai poți vedea și cea mai veche moschee din oraș: Masjid-e Jameh, o bijuterie în stil selgiucid ce dispune de două domuri grandioase decorate cu caligrafii coranice și elemente specifice artei safevide, fiind un monument de patrimoniu mondial UNESCO.

Yazd, orașul religiei zarathustra, una dintre cele mai vechi religii monoteiste ale lumii, nu putea fi exclus din itinerariul tău. Vizitează aici Templul de Foc, unde este promovată viața ideală ce aduce fericire și îndepărtează relele – simbolul divin fiind chiar focul, așa cum a profețit însuși Zoroastru. Un alt obiectiv impresionant este Moscheea Jameh, o capodoperă tipică stilului persic, ce dispune de două minarete, cele mai înalte din Iran, decorate cu mozaicuri în nuanțe diverse de albastru și verde.

Pe urmele perșilor!

O ocazie unică de a te întoarce în timp este excursia la Pasargadae și Persepolis. Prima capitală dinastică a Imperiului Ahemenid adăpostește Palatul și Mormântul lui Cirius cel Mare. Orașul Perșilor, considerat a fi a 8 a minune a lumii antice, adăpostește bogății vechi de mii de ani: ruine ale palatelor ce erau decorate cu plăci din aur și argint, ziduri pline de mozaicuri, statuetele Nemuritorilor (paznicii împietriți) și coloane pline de sculpturi, toate vorbesc despre cea mai grandioasă perioadă – cea a Imperiului Persic.

În încheierea circuitului te poți retrage în romanticul Shiraz, orașul renumit pentru artă și poezie, unde au creat iubiții poeți Hafez și Saadi, și unde istoria se împletește armonios cu modernitate. O porție de relaxare în Grădina Botanică Eram, plină de trandafiri parfumați este obligatorie odată ce ajungi aici. În plus, nu poți rata fantasticul joc de lumini formate în grandioasa Moschee Roz, cunoscută pentru numeroasele sale ferestre cu vitralii roz.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Circuit Iran – tarife de la 1340 euro/persoana, 10 zile (2 nopti in Teheran, 3 nopti in Isfahan, 1 noapte in Yazd, 2 nopti in Shiraz), cazare cu mic dejun si cina la hoteluri de 3*-4*, transport avion, ghid local, insotitor de grup. *Reducere 100 euro din tariful standard de 1440 euro -valabil pana la 30.08, pentru plecare din 06.10! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.

Citeşte şi:

GSP.RO Doliu în fotbalul românesc! A murit Florin Halagian!

Unica.ro Tragica poveste a unui fotomodel de succes. Greșeala făcută de familia ei a adus-o în stradă, deși era pe culmile succesului

Viva.ro Anunțul a fost făcut: Michelle și Barack Obama au divorțat! Motivele sunt dureroase... Se pare că cei doi s-au separat de mult!