Poate arsenalul iranian să sperie Europa?

„Știm cu certitudine că Iranul deține sute de rachete capabile nu doar să amenințe Israelul, ci și să ajungă la Roma, Paris și Londra”, declara, în vara anului trecut, ambasadorul Israelului în Italia, Jonathan Peled.

Afirmația a creat alarmă, însă au rămas întrebări privind posibilitatea reală a Teheranului de a lovi efectiv Europa. Pentru a clarifica situația, publicația Il Gazzettino a solicitat opinia lui Emmanuele Panero, șeful Biroului de Apărare și Securitate al Centrului de Studii Internaționale din Italia.

Potrivit expertului, problema este mai degrabă una de capacitate decât de intenție. „Arsenalul iranian, din câte se cunoaște, nu a fost dezvoltat cu acest scop. Stocurile de rachete balistice cu rază medie, capabile să lovească Israelul, au fost deja reduse în urma confruntărilor din ultimul an și tind să se epuizeze rapid în contextul ostilităților actuale. Rezervele semnificative de rachete balistice cu rază scurtă, rachete de croazieră și drone de atac reprezintă mai degrabă o amenințare regională”, explică Panero.

Expert: ce știm despre racheta Soumar și raza de 3.000 km

„Republica Islamică a dezvoltat un program de rachete extrem de semnificativ, așa cum s-a demonstrat în aceste zile prin atacurile asupra infrastructurii, inclusiv civile, din Israel. Include rachete de croazieră și balistice. A demonstrat, inclusiv în atacurile din aprilie și octombrie, că poate reprezenta o amenințare și că are capacitatea de a ajunge la Israel”, afirmă expertul.

Totuși, capacitățile cunoscute ale Republicii Islamice nu includ lansatoare capabile să ajungă la Roma, Paris sau Londra. „Majoritatea acestor sisteme au o rază de acțiune de maximum 2.000 de kilometri sau, în unele cazuri, de 3.000 de kilometri”, precizează Panero.

🚨🇮🇷 MISSILE CAPABILITY UPDATE



Over the past three decades, Iran has steadily expanded its missile program — evolving from short-range systems with roughly 300 km reach to long-range platforms capable of flying up to 2,500 km. 🚀



Today, Tehrans arsenal is assessed to have the… pic.twitter.com/qYyo1onyCW — The Battlefield (@TTheBattlefield) February 28, 2026

Cea mai mare rază de acțiune atribuită unui sistem iranian este cea a rachetei Soumar, prezentată în 2015.

„Este un derivat al rachetei de croazieră sovietice și ulterior rusești KH-55, actualizat și dezvoltat de Republica Islamică. Are o rază ipotetică, neconfirmată prin teste publice, de 3.000 de kilometri. În arsenalul iranian este considerat vectorul de atac cu cea mai lungă rază”, explică expertul.

Soumar este o rachetă de croazieră, diferită de cele balistice. Ea se deplasează cu propulsia propriului motor pe toată traiectoria, zburând paralel cu solul până la țintă.

#Iranmissile 🇮🇷 Images du nouveau missile iranien Abou Mahdi, probablement la version antinavire du missile de croisière Soumar.



Ce missile porte le nom d'Abou Mahdi al-Mouhandis, un Irakien proche de Qassem Soleimani, tué lors d'une frappe aérienne américaine en 2020.



Le… pic.twitter.com/bQ6jhINHsN — Observateur Dissident (@Observteurdi) February 16, 2026

Emmanuele Panero atrage atenția că razele maxime declarate nu au fost întotdeauna testate și pot fi supuse interpretării, existând diferențe între distanțele teoretice și cele reale în linie dreaptă între Iran și eventuale ținte europene.

Cum s-ar apăra Europa?

Potrivit specialistului, Europa este protejată de un sistem integrat de apărare.

„Europa este protejată de un sistem de apărare integrat. Italia are capacități de apărare semnificative, inclusiv împotriva rachetelor balistice. Există coordonare la nivel european, dar mai ales la nivel NATO, cu sisteme de avertizare timpurie și de contracarare a amenințărilor balistice, dezvoltate încă din perioada în care principala amenințare era reprezentată de rachetele balistice nucleare din epoca Războiului Rece”, a mai spus Emmanuele Panero.

Astfel, există atât capacități comune, în cadrul alianței, cât și sisteme naționale de apărare împotriva diferitelor tipuri de vectori de atac.

Trump spune că războiul cu Iranul poate dura „patru săptămâni”

Sâmbătă, Statele Unite şi Israelul au lovit ţinte din întreaga Iran, concentrându-se asupra infrastructurii de rachete balistice şi a resurselor navale, iar liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis împreună cu mai mulţi înalţi oficiali.

The IDF has released footage of an Israeli strike on air defense systems in Tehran. pic.twitter.com/fYKllnmTzq — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2026

Teheranul a ripostat cu atacuri cu rachete şi drone împotriva Israelului şi a instalaţiilor militare americane din Golf. Atacurile iraniene au afectat şi marile oraşe din regiune, inclusiv Riad şi Dubai.

Conflictul a perturbat şi traficul aerian în Orientul Mijlociu, companiile aeriene prelungind suspendarea zborurilor pe măsură ce schimbul de atacuri a intrat în a doua zi. Mai multe aeroporturi din regiune au fost prinse în conflict. Aeroportul din Abu Dhabi a raportat un mort şi mai mulţi răniţi după ce o dronă iraniană a fost interceptată peste emirat în timpul nopţii. Aeroporturile din Dubai, Bahrain şi Kuwait au raportat, de asemenea, atacuri sau perturbări conexe, pe măsură ce tensiunile au continuat să crească.

Duminică, Donald Trump a declarat că se așteaptă ca operațiunea americană împotriva Iranului să dureze „patru săptămâni sau mai puțin”, fără a oferi detalii despre planul său.

Peste 300 de români aflați în zona de conflict din Orientul Mijlociu vor fi repatriați cu zboruri speciale TAROM reprogramate pentru seara de luni, 2 martie, potrivit unui anunț al companiei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE