Luni, 28 februarie, Irinel Columbeanu a fost operat la Spital Elias din Capitală, după ce în urmă cu câteva zile a suferit un accident vascular. Omul de afaceri a mai suferit un accident vascular în urmă cu mai mulți ani.

Acum, fostul soț al Monicăi Gabor se simte bine, însă are câteva interdicții din partea medicilor. El este nevoit să renunțe la toate alimentele care i-ar putea face rău. De asemenea, Irinel Columbeanu este posibil să aibă și diabet după cum a anunțat chiar el.

„Mă simt foarte bine acum, parcă am renăscut. Mi s-a montat un stent și de aici înainte va trebui să am grijă ce mănânc, ce beau. Voi renunța la tot ce mi-ar putea face rău, gen coasta de porc grasă, un păhărel cu tărie sau altele. Nu mai consum nici dulciuri, e posibil să am și un diabet și voi evita grăsimile. Cred chiar că mâine mă voi putea externa”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Playtech.

„Am suferit o intervenție la nivelul vaselor de sânge care duc la creier”

Omul de afaceri a trecut cu bine peste operația de ieri și în cursul zilei de astăzi ar putea fi externat. În vârstă de 64 de ani, Irinel Columbeanu a avut nevoie de montarea unui stent, după atacul vascular suferit pe 18 februarie.

El nu s-a temut de această operație și a discutat toate detaliile cu medicii înainte de a ajunge pe masa de operație. „Știam exact în ce constă această intervenție. M-am aflat pe mâini bune încă de când am ajuns la spital. Am suferit o intervenție la nivelul vaselor de sânge care duc la creier. Pe lângă regim, am și o alimentație pe care trebuie să o respect”, a mai adăugat acesta pentru sursa mai sus menționată.

