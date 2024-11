Victor-Ștefan, un bebeluș de opt luni din Satu Mare, a murit la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca în circumstanțe similare cu Kristof, spune avocatul familiei victimei.

Bebelușul de 8 luni, internat din cauza unei diarei

Victor s-a născut în aprilie 2024 și a fost internat inițial la Spitalul Județean din Satu Mare pe 23 septembrie, pentru că avea diaree. Ulterior, a fost transferat la Cluj-Napoca pentru investigații suplimentare.

„Totul a pornit în luna septembrie 2024, mai exact în data de 23, atunci când am ajuns la Spitalul de Urgență din Satu Mare cu deshidratare din cauza unei diarei. Am fost transferați, în data de 27 septembrie, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca pentru a rezolva problema cu deshidratarea. Am fost internați trei zile, iar mai apoi, pe 30, am fost transferați la Pediatrie 2 pentru a continua investigațiile pentru problema cu diareea. La Satu Mare au fost făcut teste, toate ieșind negative. La Cluj au fost aceleași teste făcute, iar la rezultate a ieșit pozitiv la Klebsiella”, a povestit mama bebelușului.

După aproximativ șapte săptămâni de spitalizare, starea lui Victor-Ștefan s-a complicat și a fost transferat la Pediatrie 1, unde i s-a montat un cateter venos central, iar testele ulterioare au arătat o infecție cu stafilococ auriu.

Bebelușul a fost diagnosticat cu stafilococ auriu în spital

„În ziua respectivă, spre seară, bebelușul a făcut febră. A trebuit să așteptăm două zile până am primit rezultatele care au arătat că a fost infectat cu stafilococ auriu”, a explicat mama copilului, care spune că au fost mutați la Terapie intensivă pentru supraveghere.

În ciuda asigurărilor medicilor că situația nu este gravă, Victor-Ștefan a murit.

„În dimineața de 10 noiembrie 2024, la ora 05:00 dimineața, a avut loc stopul cardio-respirator. Au încercat să îl resusciteze, însă copilul nu a mai reacționat. Răspunsul lor a fost că nu își explică ceea ce s-a întâmplat”, a declarat mama băiețelului.

Avocatul familiei: E inadmisibil ca al doilea copil să moară, cu aceeași infecție, pe același spital

Avocatul Ovidiu Mureșan, care se ocupă de acest caz și de cel al lui Kristof, a declarat că acest caz ridică semne de întrebare și va face o solicitare la Corpul de Control al Ministerului Sănătății.

„Este încă un episod trist. Noi chiar sperăm că poate prin înștiințarea opiniei publice și a cadrelor medicale, să îi trezim cumva la realitate. Este inadmisibil ca al doilea copil să moară, cu aceeași infecție, pe același spital”, susține Ovidiu Mureșan, avocatul familiei.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, dr. Dreghiciu Daniela, a solicitat presei o cerere scrisă pentru a da un punct de vedere.

„E vorba despre un dosar medical întreg, detalii mai puțin. Credeți că se pot da așa, cu un simplu telefon. O să vă rog să trimiteți o solicitare”, a replicat purtătorul de cuvânt al spitalului, iar până în prezent ziarul citat nu primise un punct de vedere.

Bebelușul de 8 luni mort la Cluj, după cazul bebelușului de 5 luni

Această tragedie vine după cea a lui Kristof, un bebeluș de aproape 5 luni, care a murit pe 18 septembrie 2024 în aceeași unitate medicală, în condiții similare, după o presupusă infecție cu stafilococ auriu, contractată în timpul internării, potrivit tatălui victimei.

Înainte de a ajunge la unitatea medicală din Cluj-Napoca, Kristof a făcut un set de analize, iar rezultatul acestora a fost unul bun, părinții fiind anunțați că totul este în regulă.

Totuși, situația a luat o întorsătură, iar Kristof a fost diagnosticat cu stafilococ auriu. Părinții consideră că bebelușul a contractat această bacterie în spital, în condițiile în care analizele lui arătau bine înainte.

