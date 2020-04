De Tiberiu Lovin,

La această oră, statul Israel are 15.938 de infectați, dintre care aproape 7.000 sunt vindecați și 199 de persoane au murit din cauza coronavirusului. Spre deosebire de România, Israelul (un stat cu aproape nouă milioane de persoane) are mai mulți infectați, dar mai puține victime ale Covid-19 și mai mulți vindecați.

Cu mașina la testul COVID-19

Foto: EPA

În vârstă de 45 de ani, Shmuel Albaz povestit că s-a simțit rău și a ales să facă un test de coronavirus. A decis să meargă la un ”drive-in test”, un loc special amenajat, unde mergi cu mașina, dacă ai simptome sau doar impresia că s-ar putea să fii bolnav.

Serviciile de testare ”drive-in” (sau drive throuth) au fost implementate în mai multe țări (SUA, Canada, Germania, Israel) și permit testarea unui număr mare de persoane cu un contact minim cu personalul medical și elimină contactul cu celelalte persoane testate. Timpul mediu de testare este de trei ori mai rapid față de metoda convențională (10 minute, față de 30 de minute).

Cei care urmează să fie testați se programează online pe baza recomandării medicului, vin la centre (situate în general în parcări cu suprafață mare) în autovehiculul propriu și trec prin toată procedura de testare fără a-l părăsi. Astfel, automobilul ia locul camerei de recoltare, care în centre clasice necesită 30 minute pentru a fi decontaminată după contactul cu pacientul.

Recomandări Cartea a rămas un lux pentru copiii din satul lui Moromete. Orele obligatorii online la Siliştea-Gumeşti: „Mă duc la un coleg care are Internet şi îmi iau temele”

Accesul și mișcarea în centre urmează un protocol strict. Comunicarea cu persoanele testate se face prin telefonul mobil, iar singurul moment în care geamul autovehiculului este deschis (cu sistemul de recirculare al aerului pornit) este pentru recoltarea probelor.

Petrecere, telefoane zilnice de la ministerul Sănătății, urări de însănătoșire de la primar

“Am avut o boala ușoară, fără nevoie de intervenții medicale, dar am fost luat cu salvarea și transportat la Hotelul Dan din Ierusalim. Unul de cinci stele. Aici ni s-a spus că stăm în carantină două săptămâni sau până ne iese testul pozitiv de două ori.

Am avut trei mese pe zi, iar la trei zile o petrecere în hotel, pentru că acolo m-a prins Paștele, împreună cu 200 de alți pacienți.

În fiecare zi, am fost sunat de asistentul social, doctorul de familie și un medic din cadrul Ministerului Sănătății. Ei erau interesați care mai e starea mea și dacă am nevoie de ceva. În plus, mi-au spus că se pot ocupa dacă am pe cineva bătrân sau bolnav în îngrijire. În fiecare zi ni se lua temperatura și eram testați”, a povestit Shmuel Albaz, internat în perioada Paștelui evreiesc, care are o mică afacere în Migdal Haemeq, unde vinde calulatoare, telefoane și accesorii.

El a mai spus și că este foarte mândru pentru că a fost sunat până și de primarul orașului, care i-a urat însănătoșire grabnică.

Citeşte şi:

Prima zi afară pentru copiii români din Spania, după 43 de zile de carantină. Andreea, 10 ani: ”Soy libre!”

Turul lumii în 10 știri scurte. De la măsurile luate de guverne pentru repornirea economiei, la mașinile zburătoare ale armatei americane

Cele 21 de zile dintre viață și moarte. Fiul unui bătrân răpus de COVID-19 a notat într-un jurnal tot ce s-a întâmplat de când tatăl său a făcut febră și până a decedat

GSP.RO Un jurnalist spaniol, surprins de ce a văzut în București în plină pandemie: „Asta e România!”