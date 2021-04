Jan e cel mai bătrân leneș din lume. Mamiferul grădinii zoologice din Krefeld a intrat în Cartea Recordurilor

Rețeta lui Jan pentru o viață lungă? Somnul și mâncarea bună! Jan doarme până la 20 de ore pe zi pe copacul său preferat.

„Nici măcar nu am fost conștienți de recordul veteranului Jan. Am primit, însă, un apel de la reprezentanții Guinness Book of Records”, spune Petra Schwinn, purtătoare de cuvânt Zoo Krefeld.

„Jan și Trine, 17 ani, partenera lui, au 13 pui. Deci Jan nu este leneș”, spune și directorul grădinii zoologice, dr. Wolfgang Dreßen.

Jan a sosit la Zoo Krefeld în 1986. Inițial, el a fost cumpărat inițial de Grădina zoologică Hagenbeck din Hamburg, unde a ajuns la 9 decembrie 1970.

Leneșii sunt mamifere tropicale al căror habitat natural este în America Centrală şi de Sud. Îşi folosesc ghearele lungi pentru a se agăţa de crengi în timp ce se hrănesc cu frunzele la care alte animale nu ajung. Ghearele lungi de 8-10 centimetri fac mersul pe sol dificil, astfel că aceştia petrec o mare parte din timp în copaci, conform Live Science.

Există şase specii de leneşi, care vin în două varietăţi: cei cu două degete şi cei cu trei degete. Cei cu trei degete sunt aproximativ de dimensiunea unui câine de talie medie, cu o lungime de 58-68 cm şi circa 8 kilograme. Cei cu două degete sunt puţin mai mari, dar în rest au aceleaşi trăsături.

Leneşii au o speranţă de viaţă medie de 20-30 de ani în sălbăticie, iar cei din captivitate tind să supravieţuiască mai mult.

Leneşii din captivitate dorm, de obicei, 15-20 de ore pe zi, în timp ce leneşii sălbatici au rar un timp de odihnă de doar 10 ore, conform unui studiu al Max Planck Institute of Ornithology din Starnberg, Germania.

Foto: Zoo Krefeld

