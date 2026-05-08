Tranzacția s-a realizat prin intermediul grupului său, Ad Populum, și vine la scurt timp după ce moștenitorii principesei Ileana a României au câștigat controlul integral asupra companiei în urma unui arbitraj internațional în SUA.

Investitorul deține 80 % din părțile sociale ale CADB

Prin intermediul firmei VT Bran, înființată special de grupul american Ad Populum, investitorul a preluat 80% din părțile sociale ale CADB. Odată cu această mișcare, fosta companie asociată, Bran Capital Beteiligungs, care deținea anterior 33,33%, a ieșit din acționariat.

Restul de 20% a rămas în posesia moștenitorilor, coproprietari ai castelului, cu următoarea distribuție: Dominic Habsburg Lothringen – 6,67%, Alexandra Ferch (născută Holzhausen) – 2,67%, Georg Holzhausen – 2%, Johann Holzhausen – 2%, Anton Sandhofer – 1,67%,, Andrea Alexandra Sandhofer – 1,67%, Elisabeth Viktoria Sandhofer – 1,66% și Margareta Sandhofer – 1,66%.

Înaintea acestei achiziții, acțiunile erau deținute de arhiducele Dominic Habsburg Lothringen (33,34%), Bran Capital Beteiligungs (33,33%), familiile Holzhausen (16,67% cumulat) și Sandhofer (16,66% cumulat).

Cine este noul investitor

Joel Weinshanker este recunoscut la nivel global pentru gestionarea Graceland, faimoasa reședință a lui Elvis Presley din Memphis, ocupându-se de turismul, licențierea și evenimentele asociate legendarului artist.

El controlează grupul Ad Populum, un conglomerat în plină expansiune specializat în entertainment, lifestyle și obiecte de colecție.

Portofoliul companiei include branduri de top precum NECA, producător major de figurine din cultura pop, Kidrobot, art toys și plușuri de colecție, WizKids, jocuri tabletop și miniaturi, Rubies, lider mondial în producția de costume tematice, Chia Pet, Smiffys și domeniul Graceland.

Schimbare de management și campanie de recrutare

Odată cu transferul părților sociale, cele două părți au semnat un contract de superficie, iar conducerea executivă a CADB a fost preluată de Steven Bieg, directorul financiar al Ad Populum.

Imediat după finalizarea achiziției, grupul american a demarat o amplă campanie de recrutare în România.

Se caută personal pentru operațiunile zilnice ale Castelului Bran, vizând departamente precum:

Vânzări de bilete și comercial

Mentenanță și raportare financiară

Organizare de evenimente

Ghidaj turistic și coordonare personal

Castelul Bran, retrocedat în urmă cu 20 de ani

Castelul Bran a fost retrocedat în anul 2006 către trei dintre copiii principesei Ileana a României: arhiducele Dominic Habsburg Lothringen, arhiducesa Maria-Magdalena a Austriei și arhiducesa Margareta Elisabeth Sandhofer.

În urma deceselor Margaretei Elisabeth (2019) și Mariei-Magdalena (2021), cotele lor au fost moștenite de descendenții direcți, actualii acționari minoritari din familiile Holzhausen și Sandhofer.

Din punct de vedere financiar, anul 2024 a reprezentat un record istoric pentru Compania de Administrare a Domeniului Bran.

Conform ultimelor raportări, CADB a înregistrat o cifră de afaceri de 12,4 milioane de euro și un profit net de aproximativ 6 milioane de euro, confirmând potențialul turistic și comercial uriaș al obiectivului brașovean chiar înainte de preluarea americană.

