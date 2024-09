Jucătorul de poker Dan Bilzerian, noi declarații controversate: „Israelul este cea mai proastă organizație teroristă de pe planetă. Hamas luptă pentru țara lor”

„Lutătorii Hamas nu sunt teroriști, sunt o armată care luptă pentru țara lor împotriva celei mai proaste organizații teroriste de pe planetă”, a scris Bilzerian, pe cntul său de X.

Dan Bilzerian, jucător profesionist de poker cu origini armene, care este născut în statul american Florida, a mai scris și că: „Supremația evreiască este cea mai mare amenințare la adresa Americii și a lumii de astăzi”.

Hamas are not terrorists, theyre an army fighting for their country against the worst terror organization on the planet.