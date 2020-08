Iohannis a spus că îi încurajează pe părinţi să îşi trimită copiii la şcoală, dacă sunt sănătoşi. El a mai spus că nu crede că profesorii vor boicota începutul anului şcolar din cauza nemulţumirilor salariale.

Klaus Iohannis a fost întrebat, miercuri, în conferinţa de presă, cum ar reacţiona, ca fost profesor, dacă un elev ar veni în timpul orei şi ar spune că prezintă febră şi ar putea avea coronavirus.

„Evident că atunci când un elev acuză simptome trebuie trimis la medic. În situaţia unei epidemii cu atât mai mult. Este însă foarte clar că şcoala nu va începe ca de obicei, când lumea se aduna în curtea şcolii, toţi bucuroşi că începe şcoala. Nu se vor aduna, însă şcoala trebuie să înceapă, pentru că e inadmisibil să avem o generaţie pierdută. Se vorbeşte despre a preveni generaţia pandemiei. Pentru a face posibil acest lucru e nevoie de regulamente, proceduri speciale în vremuri de epidemie şi la ele lucrează Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei. Într-un timp foarte scurt, cu siguranţă, vor fi aprobate şi făcute publice. Măsurile nu sunt complicate. Lumea să nu îşi imagineze că va apărea o carte groasă de reguli. Regulile sunt aceleaşi – masca, distanţa, igiena”, a afirmat Iohannis.

Recomandări UE nu recunoaște rezultatele alegerilor din Belarus: „Nu au fost libere și nici corecte”. Lukașenko ordonă reprimarea manifestațiilor

Şeful statului a spus că îi încurajează pe părinţi să îi trimită pe copii la şcoală, dacă sunt sănătoşi.

”Cred că nu trebuie să ne formalizăm prea tare, dar pe de altă parte, în toţi anii în care am fost la catedră, am constatat la toţi părinţii o preocupare intensă faţă de sănătatea copiilor. Evident că ei vor urmări starea lor de sănătate. Încurajez toţi părinţii să trimită copiii la şcoală, dacă sunt sănătoşi. Dacă nu sunt sănătoşi atunci să cheme medicul de familie”, a adăugat Iohannis.

El consideră că se pot găsi soluţii pentru fiecare situaţie. ”E foarte important ca şcoala să înceapă fizic. Unde nu se poate, şi acolo trebuie să intervină autorităţile locale şi centrale pentru ca şcoala să poată fi făcută online. Cred că e posibil să se găsească soluţii pentru fiecare caz în parte. Însă trebuie să pornim de la o premisă realistă – majoritatea şcolilor vor funcţiona fizic, iar acolo unde nu se poate trebuie ca autorităţile locale, Ministerul Educaţiei să ofere posibilitatea elevilor să nu piardă acele ore”, a declarat Iohannis.

Recomandări Psihoterapeut, despre tăcerea comunității și blamarea mamei în cazul pastorului acuzat că și-a abuzat sexual fiicele

Preşedintele a fost întrebat despre boicotarea începutului de an şcolar de către profesori, nemulţumiţi că nu şi-au primit salariile majorate. ”Nu cred că se va boicota începerea anului şcolar, însă pot să înţeleg foarte bine îngrijorările lor. A fost vorba despre nişte creşteri salariale anticipate. Creşterile trebuiau să devină operante. Mai exact trebuia să fie o creştere la începutul acestui an şi încă una la începutul anului şcolar. Acea creştere de 8% de la începutul anului s-a realizat. În acest an cadrele didactice au primit o creştere salarială. E un fapt uşor de verificat. Fiecare poate să îşi numere banii acasă. Această creştere, din motive bugetare, nu mai poate fi efectuată acum şi toată lumea speră ca la anul să poată fi făcută această creştere. Banii sunt care sunt şi cu aceşti bani trebuie să opereze Guvernul şi totuşi a găsit bani să crească salariile profesorilor la început de an şi să crească pensiile şi să crească alocaţiile”, a răspuns Klaus Iohannis.



Citeşte şi:

Klaus Iohannis: „Moțiunea de cenzură este neavenită. Vom vedea dacă este neconstituțională sau nu”

Klaus Iohannis se delimitează de racolările de primari făcute de PNL: „Nu am girat niciodată așa ceva, sunt împotriva traseismului politic”

Adriana Nedelea LA FIX | Medicul Adrian Marinescu, despre începutul școlii: „E posibil ca pandemia să dureze şi în 2021. Trebuie să ne adaptăm”

PARTENERI - GSP.RO Moroșanu, după ce Sergiu, tânărul căruia i-a cumpărat o casă, s-a ales cu dosar penal: „I-am lăsat și ...”

PARTENERI - PLAYTECH Carmen Iohannis, UMILITĂ TOTAL de elevii ei! S-a aflat SECRETUL pe care s-a chinuit să îl ascundă

HOROSCOP Horoscop 19 august 2020. Vărsătorii intră în conflict cu o persoană din anturajul apropiat