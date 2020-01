De Mihai Toma, Ana Hațeg,

ACTUALIZARE 22.36. TMZ anunța ca și Gianna, fiica de 13 ani a lui Kobe, a murit in accidentul aviatic.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

ACTUALIZARE 22.11. ”Cu mare tristețe aflăm despre decesul lui Kobe Bryant și a altor patru persoane într-un accident de elicopter în Calabasas. Aeronava a căzut pe un câmp din Las Virgenes, în jurul orei 10:00”, a fost mesajul autorităților din Calabasas pe Twitter, citate de Reuters.

It is with great sadness that we learn of the death of Kobe Bryant and four others in a helicopter crash in Calabasas. The aircraft went down in a remote field off Las Virgenes around 10:00 this morning. Nobody on the ground was hurt. The FAA and NTSB are investigating. — City of Calabasas (@CityofCalabasas) January 26, 2020

Kobe Bryant a murit. Ce scrie presa din SUA despre accidentul de elicopter

Inițial, seriful din Los Angeles County declarase că cinci persoane au murit într-un accident de elicopter din Calabasas, la 65 km nord-vest de Los Angeles, și că nu au existat supraviețuitori, dar nu a identificat victimele.

Din primele informații, după prăbușirea elicopterului, aparatul a explodat și niciuna dintre persoanele aflate la bord nu a supraviețuit, în ciua intervenției rapide a pompierilor.

Potrivit TMZ, care a postat știrea la ora 21.25, ora României, 11.25 ora locală, soția baschetbalistului, Vanessa, nu era printre persoanele aflate la bordul aeronavei.

Nici cele patru fete, Gianna, Natalia, Bianca și Capri, nu se aflau în aparatul de zbor.

Autoritățile californiene au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului.

În vârstă de 41 de ani, Bryant folosea frecvent elicopterul, un Sikorsky S-76 chopper, chiar și în perioada în care încă evolua în NBA.

Informația, încă neconfirmată, a început să ”curgă” pe rețelele sociale. Pe surse, LA Times a scris despre decesul lui Bryant, confirmat la 22.06, ora României.

Elicopterul în care se afla s-a prăbușit și a izbucnit în flăcări duminică dimineață, în condițiile de ceață de pe dealurile de deasupra Calabasasului. Surse, pentru LA Times:

I can confirm that Kobe Bryant is among those dead in a helicopter crash. This is not a hoax. Just awful. — Dan Woike (@DanWoikeSports) January 26, 2020

Warriors were practicing when the news of Kobe Bryant's death broke. They called off practice, canceled media availability. Like every emotionally rocked NBA franchise right now, a ton of people in the organization were connected to him in various ways. — Anthony Slater (@anthonyVslater) January 26, 2020

Kobe Bryant is among those dead in a helicopter crash outside Los Angeles, a source confirms to ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2020

Cine a fost Kobe Bryant

Kobe, cvintuplu campion al ligii profesioniste, este considerat unul dintre cei mai mari jucători ai NBA din toate timpurile – fiind ales de 18 ori în echipa All-Star în cei 20 de ani în care a jucat pentru LA Lakers.

După retragerea lui, Lakers au retras celebrul ambele tricouri purtate de Kobe, numerele 8 și 24. El este singurul jucător din istoria echipei care a avut această onoare.

Recent, Kobe Bryant fusese depășit de LeBron James în topul celor mai buni marcatori din istoria NBA. Postase și un mesaj de felicitare pentru James: ”Continuă să duci jocul mai departe. Mult respect, fratele meu!”.

”Mamba”, care și-a încheiat cariera cu 33.644 de puncte, toate în tricoul celor de la Lakers, a căzut pe locul 4, într-un top dominat de Kareem Abdul-Jabbar (38.387) și Karl Malone (36.928). ”King” James a ajuns după înfrângerea cu Philadelphia, 91-108, la 33.655 puncte.

