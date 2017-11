Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a dat din nou asigurări că salariile nu vor scădea după adoptarea măsurilor din noul Cod Fiscal și că, dacă acest lucru se va întâmpla, va fi din vina angajatorului.

„Dacă vor scădea înseamnă că este doar strict vina angajatorului, care doreşte să ia din banii angajatului care i se cuvin lui. Angajatorul anul viitor va avea aceeaşi cheltuială salarială pe care o are şi anul acesta. Aşadar nu are niciun motiv să umble la netul salariatului, iar prin deducerile pe care le-am făcut nu doar că nu scade, ci dimpotrivă creşte. E adevărat că această creştere este foarte mică pentru că nu prin Codul Fiscal cresc salariile, ci prin cu totul alte instrumente, precum HG pentru salariul minim”, a spus Lia Olguța Vasilesc, la România TV.

Ministrul Muncii a subliniat că se aşteaptă la o colectare net superioară. „Este vorba de 30% de firme care nu plătesc contribuţiile. Probabil ca nu realizaţi dimensiunea dezastrului. Sunt peste două milioane de angajaţi pentru care nu se plătesc contribuţiile de către angajatori. Sunt şi cateva companii de stat precum CFR, care şi la ei sunt aceste probleme. Peste 150 de mii de firme nu fac aceste plăţi”, a explicat Lia Olguţa Vasilescu.

Și ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a dat asigurări că salariile nu vor fi afectate de noile măsuri. „Eu am 19 ani de experiență în acest domeniu (…) Am responsabilitatea necesară pentru a face lucrurile așa cum trebuie pentru că eu, ca finanțist, eu ca tată, am trei copii, eu am responsabilitatea faptelor. Dacă exista vreun risc ca salariile să scadă, spuneam asta de la bun început”, a spus Ionuț Mișa, miercuri seară, la Antena 3.

Guvernul a adoptat introducerea contribuției asiguratorie pentru muncă, de 2,25%, care va fi plătită de angajatori. Aceasta a înlocuit taxa de solidaritate, anunțată inițial de guvernanți. Potrivit Executivului, contribuția este destinată alimentării Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale și asigurării necesarului pentru plata prestațiilor din domeniul asigurărilor sociale de care beneficiază salariații, respectiv indemnizațiile pentru șomaj, indemnizațiile primite pentru concediile medicale sau cheltuielile pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Astfel, cota de impozitare scade pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din investiţii (mai puțin veniturile din dividende, pentru care se menține cota de impozit de 5%), din pensii, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din premii și din alte surse. Măsura are scopul să reducă presiunea fiscală asupra veniturilor populației și, implicit să contribuie la creșterea nivelului de trai, precum și să încurajeze mediul de afaceri, îndeosebi în ceea ce privește creșterea investițiilor.

Iată ce prevede Ordonanța de modificare a Codului Fiscal.