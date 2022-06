Noul atac cu rachete lansat de forțele ruse asupra Kievului duminică dimineața a fost probabil o încercare de a întrerupe furnizarea de echipamente militare occidentale către Ucraina, potrivit datelor serviciilor de informații britanice, citate de Ministerul Apărării de la Londra, relatează The Guardian.

”La primele ore ale zilei de 5 iunie, rachetele de croazieră rusești Kh-101 lansate din aer au lovit infrastructura feroviară din Kiev, probabil într-o încercare de a întrerupe furnizarea de echipamente militare vestice către unitățile ucrainene din prima linie”, transmite ministerul britanic în raportul său din 6 iunie.

Între timp, în Donbas luptele continuă în zona orașului Severodonețk, iar forțele ruse fac presiuni în direcția Sloviansk, ca parte a încercării de încercuire a forțelor ucrainene, se precizează în același raport.

Totodată, serviciile de informații de la Londra precizează că după pierderea crucișatorului Moskva în aprilie, forțele ruse au mutat probabil mai multe mijloace de apărare aeriană pe Insula Șerpilor din vestul Mării Negre.

”Probabil că aceste arme sunt menite să ofere apărare aeriană pentru navele rusești care operează în jurul Insulei Șerpilor. Activitatea Rusiei pe Insula Șerpilor contribuie la blocarea coastei ucrainene și împiedică reluarea comerțului maritim, inclusiv a exporturilor de cereale ucrainene”, mai scrie în raportul citat.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 6 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/7sDt8fXMK3



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/BwzT24DRlM