La începutul interviului, președintele rus este întrebat despre întâlnirea recentă cu liderul Uniunii Africane, care a atras atenția asupra lipsei de cereale din cauza invaziei.

„Se poate simți că multe țări sunt extrem de îngrijorate, nu atât de criza alimentară, le este frică de foamete pe scară largă, pentru că prețurile alimentelor la nivel mondial cresc vertiginos, prețurile petrolului și gazelor sunt în creștere vertiginoasă. Toate acestea sunt lucruri interconectate. Occidentul, desigur, ne învinovățește și pe noi pentru asta. În realitate, care este situația în acest moment, cum se dezvoltă? Și ce se va întâmpla în continuare cu piețele alimentare și energetice?”, a spus Pavel Zarubin, realizatorul interviului cu Putin.

Răspunsul lui Putin nu a fost unul scurt. Din contră, potrivit înregistrării de pe site-ul Kremlinului, el a vorbit despre acest subiect 8 minute, din cele aproape 15 ale filmării.

„Da, desigur, vedem acum încercări de a transfera responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă pe piața mondială alimentară asupra Rusiei. Trebuie să spun că aceasta este o încercare, așa cum spun oamenii noștri, de a trece aceste probleme de la un cap bolnav la unul sănătos. De ce?”, începe președintele rus.

El susține apoi că „situația nefavorabilă de pe piața mondială nu a început să se contureze ieri și nici măcar din momentul în care Rusia a lansat o operațiune miltiară specială în Ucraina”.

„A început să prindă contur încă din februarie 2020 în procesul de combatere a consecințelor pandemiei de coronavirus. (…) Autoritățile financiare nu au găsit nimic mai bun decât să urmeze calea injectării de sume mari de bani pentru a sprijini populația, pentru a sprijini întreprinderile individuale și sectoarele economiei” spune Putin, care apoi continuă răspunsul cu critici la adresa economiei Statelor Unite și comparații cu deciziile luate de el care, spune președintele rus, nu au crescut inflația în țară. În realitate, inflația din Rusia a atins un nivel record, după ce Rusia a atacat Ucraina.

Putin acuză apoi și liderii europeni, că nu au „dat curs solicităților noastre urgente”, ceea ce a dus la agravarea situației.

„Printre altele, europenii nu au dat curs solicitărilor noastre urgente de a menține contracte pe termen lung de furnizare a aceluiași gaz natural către țările europene și au început și să le ascundă. (…) Dar am avertizat despre asta, și asta nu are nicio legătură cu vreo operațiune militară rusă în Donbass, nu are nicio legătură cu asta. (…) Când a început operațiunea noastră, partenerii europeni, americani, așa-zișii, au început să facă pași care au agravat situația din acest sector: atât în ​​sectorul alimentar, cât și în cel al îngrășămintelor.”, a spus Putin.

